Báo động đỏ với tuyển Nhật Bản

  • Thứ tư, 13/5/2026 05:34 (GMT+7)
Tuyển Nhật Bản đối mặt cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng trước thềm World Cup 2026, khi hàng loạt trụ cột đồng loạt dính chấn thương.

Mới nhất, Kaoru Mitoma nguy cơ lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tiền vệ thuộc biên chế Brighton gặp vấn đề gân kheo trong chiến thắng 3-0 trước Wolves ở vòng 36 Premier League. Theo truyền thông Nhật Bản, mức độ chấn thương của Mitoma khiến giới chuyên môn trong nước đặc biệt lo lắng.

Không chỉ Mitoma, tuyển Nhật Bản còn lao đao vì hàng loạt ca chấn thương nghiêm trọng khác. Takumi Minamino bị rách dây chằng chéo và chắc chắn vắng mặt ở World Cup 2026. Trong khi đó, Wataru Endo gặp vấn đề dây chằng mắt cá, Yuito Suzuki gãy xương đòn, còn Koki Machida nghỉ dài hạn từ đầu mùa.

Trong bối cảnh World Cup 2026 có thêm vòng 1/16, hành trình của Nhật Bản sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Dù bóng đá Nhật xuất hiện thêm một số gương mặt trẻ nổi bật tại châu Âu, câu hỏi lớn đặt ra là liệu họ có đủ kinh nghiệm để thay thế các trụ cột ở sân chơi lớn nhất thế giới hay không.

Kể từ năm 2019, Nhật Bản lần lượt đánh bại nhiều đội bóng mạnh như Đức (2 lần), Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Scotland và gần nhất là Anh. Đội cũng cầm hòa Croatia sau 120 phút ở vòng 1/8 World Cup 2022 trước khi chịu thua trên chấm luân lưu.

Tuy nhiên, với lực lượng tan hoang, Nhật Bản hoàn toàn có nguy cơ dừng bước sớm ở World Cup 2026. "Samurai xanh" nằm ở bảng F với sự hiện diện của Hà Lan, Thụy Điển và Tunisia.

Minh Nghi

