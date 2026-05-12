Tiền đạo châu Á sắp phá kỷ lục World Cup

HLV Julen Lopetegui tiếp tục đặt cược vào Sebastian Soria, mở ra cơ hội cho tiền đạo 42 tuổi đi vào lịch sử World Cup cùng tuyển Qatar.

HLV Julen Lopetegui vừa công bố danh sách 34 cầu thủ sơ bộ của đội tuyển Qatar cho World Cup 2026. Không có nhiều bất ngờ trong lựa chọn của chiến lược gia người Tây Ban Nha khi ông vẫn giữ bộ khung quen thuộc với Akram Afif là ngôi sao lớn nhất.

Tuy nhiên, cái tên thu hút mọi sự chú ý lại là Sebastian Soria. Chân sút sinh năm 1983 năm nay đã 42 tuổi nhưng vẫn được Lopetegui trao cơ hội cạnh tranh suất tới Mỹ, Canada và Mexico.

Soria sinh ra ở Uruguay nhưng nhập quốc tịch Qatar từ năm 2007. Anh chơi 123 trận cho đội tuyển quốc gia và trở thành một trong những biểu tượng của bóng đá Qatar suốt gần hai thập kỷ qua.

Nếu được điền tên vào danh sách cuối cùng gồm 26 cầu thủ và ra sân tại World Cup 2026, Soria sẽ trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử giải đấu không tính các thủ môn. Kỷ lục hiện thuộc về huyền thoại Roger Milla, người thi đấu tại World Cup 1994 khi 42 tuổi và 3 ngày.

Trước đó, Lopetegui từng gây tranh cãi khi triệu tập Soria ở trận play-off với UAE. Tiền đạo kỳ cựu vào sân trong hiệp hai và góp mặt ở chiến thắng 2-1 giúp Qatar giành vé dự World Cup.

Dù đối mặt nhiều chỉ trích, Lopetegui vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Trong bối cảnh Qatar nằm cùng bảng với Thụy Sĩ, Bosnia & Herzegovina và Canada, kinh nghiệm của Soria được xem là quân bài đặc biệt cho hành trình World Cup của đại diện châu Á.

