Đôi chân của Davies lại bị tàn phá

Chấn thương dai dẳng của hậu vệ Alphonso Davies khiến anh đứng trước nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2026 trên sân nhà.

Davies lại dính chấn thương.

Davies dính chấn thương cơ đùi trái trong trận bán kết Champions League giữa Bayern Munich và PSG hồi giữa tuần trước. Theo truyền thông Đức, hậu vệ 25 tuổi bị nghi rách cơ và chắc chắn sẽ không thể thi đấu trong phần còn lại của mùa giải. Điều này cũng khiến khả năng góp mặt cùng tuyển Canada tại World Cup 2026 của Davies bị đặt dấu hỏi lớn.

Giám đốc Thể thao Christoph Freund thừa nhận đây là cú sốc lớn với cả Bayern lẫn cá nhân Davies. Ông chia sẻ sau chiến thắng 1-0 trước Wolfsburg: “Đây là điều rất cay đắng, đặc biệt với cậu ấy. Davies trở lại khá tốt sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng, nhưng các vấn đề cơ bắp liên tục tái phát khiến cậu ấy chưa bao giờ tìm lại được nhịp độ ổn định. Đây là giai đoạn rất khó khăn về mặt tinh thần”.

Kể từ tháng 3/2025, Davies liên tục vật lộn với các vấn đề thể lực. Anh từng bị đứt dây chằng chéo trước và tổn thương sụn đầu gối phải, phải nghỉ thi đấu suốt 9 tháng. Sau khi trở lại vào cuối năm ngoái, hậu vệ sinh năm 2000 tiếp tục gặp hàng loạt chấn thương khác như rách sợi cơ và căng cơ đùi. Chấn thương mới nhất là lần thứ ba Davies gặp vấn đề cơ bắp chỉ trong vài tháng gần đây.

Davies (trái) chưa thoát khỏi vòng xoáy chấn thương. Ảnh: Reuters.

Mùa này, Davies mới ra sân 23 trận trên mọi đấu trường cho Bayern, ghi 1 bàn và có 5 kiến tạo. Tuy nhiên, điều khiến đội chủ sân Allianz Arena lo lắng nhất lúc này không chỉ là thể trạng mà còn là sức khỏe tinh thần của cầu thủ người Canada.

Trước đó, Davies từng công khai chia sẻ về thời gian khủng hoảng tâm lý trong quá trình hồi phục chấn thương. Trên kênh YouTube cá nhân, anh tiết lộ từng bật khóc trong phòng tắm vì áp lực kéo dài.

HLV Vincent Kompany của Bayern thừa nhận: “Tôi không quá lo về mặt thể chất vì cậu ấy sẽ hồi phục. Nhưng về tinh thần, đây thực sự là giai đoạn rất khó khăn”.

Nếu không thể sớm thoát khỏi vòng xoáy chấn thương liên tiếp, Davies có nguy cơ trở thành một trong những tài năng đáng tiếc nhất của bóng đá thế giới hiện đại.

