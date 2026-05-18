Tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest đang nổi lên như mục tiêu chuyển nhượng lý tưởng dành cho MU ở mùa hè tới.

Anderson là 'bom tấn' mà MU đang khao khát. Ảnh: Reuters.

Hôm 17/5, Anderson có màn trình diễn xuất sắc trong trận thua 2-3 của MU trước Nottingham Forest tại Old Trafford. Trận đấu vốn được xem là đêm chia tay đầy cảm xúc của Casemiro lại vô tình trở thành sân khấu để tiền vệ người Anh khẳng định đẳng cấp và khiến ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" phải suy nghĩ nghiêm túc về kế hoạch tái thiết tuyến giữa.

MU đã khép lại mùa giải với vị trí thứ ba tại Premier League và giành vé dự Champions League mùa tới. Trong bối cảnh HLV Michael Carrick chuẩn bị ký hợp đồng dài hạn, ưu tiên hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford là tăng cường nhân sự ở hàng tiền vệ. Theo nhiều đánh giá, Anderson chính là mẫu cầu thủ hoàn hảo cho dự án mới.

Tiền vệ 23 tuổi thể hiện màn trình diễn toàn diện trước MU. Không chỉ hoạt động năng nổ ở khu trung tuyến, Anderson còn trực tiếp tạo ra khác biệt trên mặt trận tấn công với hai đường kiến tạo đẳng cấp cho Nottingham Forest. Cả hai pha bóng đều đến từ những tình huống anh di chuyển thông minh sang cánh phải trước khi tung ra các quả tạt có độ chính xác cao.

Anderson gây ấn tượng trước MU. Ảnh: Reuters.

Đặc biệt, pha kiến tạo cho Morato ghi bàn đầu tiên gợi nhớ đến những đường chuyền mang thương hiệu của Steven Gerrard thời còn khoác áo Liverpool. Đó là khoảnh khắc cho thấy Anderson không chỉ giỏi tranh chấp hay điều tiết trận đấu mà còn sở hữu khả năng tạo đột biến đáng nể.

Ngoài hai kiến tạo, thống kê của Anderson cũng vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại trên sân. Anh thắng tới 9 pha tranh chấp tay đôi, có 8 lần đoạt lại bóng thành công và dẫn đầu trận đấu về số lần đưa bóng vào khu vực một phần ba cuối sân với 14 tình huống. Sự toàn diện ấy khiến tiền vệ người Anh trở thành nhân tố nổi bật nhất trận.

Phong độ ấn tượng của Anderson không chỉ thu hút sự chú ý từ MU. Manchester City hiện cũng đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ này. Đội chủ sân Etihad từng thất bại trong thương vụ Declan Rice trước đây và không muốn lặp lại sai lầm.

Tuy nhiên, nếu thực sự nghiêm túc với tham vọng trở lại đỉnh cao bóng đá Anh, MU có lẽ phải làm mọi cách để đưa Elliot Anderson về Old Trafford trong mùa hè này.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights MU 3-2 Nottingham Forest Tối 17/5, Manchester United đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 3-2 ở vòng 37 Premier League.