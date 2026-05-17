Đội bóng vô địch 3 mùa liên tiếp ở 3 nước khác nhau

Al-Hilal Omdurman tiếp tục tạo nên câu chuyện đặc biệt của bóng đá châu Phi.

Al-Hilal gây ấn tượng.

Hôm 16/5, Al Hilal vô địch Rwanda Premier League 2025/26 sau chiến thắng 2-1 trước Gasogi United trên sân Kigali Pele. Đội bóng Sudan sớm vượt lên ngay phút 15 nhờ pha lập công của Kamaradini Mamudu.

Sang hiệp hai, tiền vệ tuyển Sudan, Walieldin Khidir thực hiện thành công quả phạt đền để nhân đôi cách biệt cho Al Hilal. Trong khi đó, Gasogi United chỉ có bàn danh dự ở phút 89, cũng từ chấm 11 m.

Chiến thắng này giúp Al Hilal kéo dài chuỗi trận bất bại tại giải vô địch Rwanda lên con số 11 và chính thức đăng quang trước khi mùa giải khép lại. Trước đó, đội bóng này từng gây tiếng vang lớn khi đánh bại nhà đương kim vô địch APR FC với tỷ số 4-0, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch.

Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp Al Hilal thi đấu với tư cách “đội khách mời” ở giải VĐQG của một quốc gia khác và đều giành chức vô địch. Mùa trước, đại diện Sudan tham dự giải Super D1 của Mauritania và cũng lên ngôi vô địch.

Trước đó, ở mùa giải 2023/24, Al Hilal cũng xuất sắc đăng quang tại giải quốc nội Sudan.

Nguyên nhân khiến CLB này phải thi đấu ở nước ngoài xuất phát từ tình hình chiến sự kéo dài tại Sudan, khiến các giải đấu trong nước không thể diễn ra bình thường. Sau khi rời Sudan, đội bóng đã đề nghị được tham dự giải VĐQG Mauritania và hiện tại là Rwanda.

Dù giành chức vô địch Rwanda Premier League, Al Hilal vẫn không thể giành vé trực tiếp dự CAF Champions League do chỉ tham dự giải với tư cách khách mời. Theo quy định, đại diện Sudan sẽ phải tham gia một giải đấu riêng do Liên đoàn Bóng đá Sudan tổ chức để xác định suất tham dự đấu trường châu lục mùa tới.

