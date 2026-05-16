Newcastle được khuyên cố tình thua để Tottenham xuống hạng

Nữ MC Angelina Kelly cho rằng Newcastle United nên thua West Ham ở vòng cuối nhằm góp phần đẩy Tottenham xuống Championship.

Newcastle có thể nắm giữ số phận trụ hạng của Tottenham (áo vàng) mùa này.

Quan điểm gây sốc được MC Angelina Kelly đưa ra trên talkSPORT. Theo cô, Newcastle không còn mục tiêu khi đứng thứ 13 và khó cạnh tranh vé châu Âu. Vì thế, việc hy sinh một trận đấu để loại bỏ Tottenham khỏi Premier League sẽ mang lại lợi ích dài hạn cho "Chích chòe".

Kelly cho rằng sự xuất hiện của HLV Roberto De Zerbi mở ra nguy cơ hồi sinh mạnh mẽ cho Spurs. Nhà cầm quân người Italy thắng hai trận kể từ khi tiếp quản đội bóng thành London, làm dấy lên lo ngại Tottenham có thể trở lại cuộc đua top đầu nếu được đầu tư mạnh ở kỳ chuyển nhượng hè 2026.

"Newcastle cần mọi lợi thế để trở lại nhóm dự cúp châu Âu mùa tới. Nếu Tottenham trụ hạng, De Zerbi sẽ tiếp tục ở lại và họ hoàn toàn có thể trở thành đối thủ lớn", Kelly nhận định.

Nhà báo Alex Crook cũng đồng tình với quan điểm trên, đồng thời cho rằng nhiều CĐV trung lập muốn chứng kiến Tottenham xuống hạng, đơn giản vì đây sẽ là câu chuyện chấn động của bóng đá Anh.

Cuộc tranh luận nhanh chóng gây bão trên truyền thông Anh bởi chạm tới vấn đề nhạy cảm nhất của bóng đá là tính trung thực trong cạnh tranh. Hiện Tottenham chỉ hơn West Ham 2 điểm khi Premier League còn hai vòng là khép lại.

Highlights Tottenham 1-1 Leeds Rạng sáng 12/5, Tottenham hòa Leeds United với tỷ số 1-1 thuộc vòng 36 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD