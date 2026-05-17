Tiền thưởng của Man City khi vô địch FA Cup

Manchester City tiếp tục khẳng định vị thế của mình ở bóng đá Anh khi đánh bại Chelsea với tỷ số 1-0 trong trận chung kết FA Cup 2026 diễn ra hôm 16/5.

Man City kiếm bộn tiền tại FA Cup. Ảnh: Reuters.

Đây là lần thứ ba HLV Pep Guardiola cùng các học trò đăng quang tại FA Cup, đồng thời đánh dấu thêm một mùa giải thành công của đội chủ sân Etihad ở đấu trường quốc nội. Danh hiệu này cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi Man City từng thất bại trước Crystal Palace trong trận chung kết mùa trước.

Không chỉ giành cúp, Man City còn thu về khoản tiền thưởng đáng kể. Theo quỹ thưởng chính thức của Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cho mùa giải 2025/26, nhà vô địch FA Cup nhận 2,1 triệu bảng, trong khi đội á quân Chelsea được thưởng 1,05 triệu bảng.

Ngoài khoản tiền từ trận chung kết, Man City còn tích lũy thêm thu nhập qua từng vòng đấu kể từ khi tham dự từ vòng ba. Đội bóng thành Manchester lần lượt nhận thưởng ở các vòng đấu và nâng tổng số tiền kiếm được từ FA Cup mùa này lên hơn 4,13 triệu bảng.

Về phía Chelsea, thất bại tại Wembley tiếp tục nối dài chuỗi kết quả đáng quên của họ ở các trận chung kết FA Cup trong những năm gần đây, dù đội bóng thành London vẫn thu về khoản thưởng đáng kể sau hành trình vào tới trận đấu cuối cùng.

Trước mắt Man City là hai trận đấu quyết định tại Premier League gặp AFC Bournemouth (ngày 20/5) và Aston Villa (24/5), khi thầy trò Guardiola đang cạnh tranh chức vô địch với Arsenal.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Man City 3-0 Crystal Palace Man City không phạm sai lầm khi đánh bại Crystal Palace 3-0 ở trận đá bù vòng 31 Premier League rạng sáng 14/5, qua đó thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm.