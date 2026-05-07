Neuer thất vọng với đồng đội

Thủ môn người Đức cho rằng hàng công Bayern Munich đã chơi không đủ tốt trước PSG ở bán kết lượt về Champions League vào rạng sáng 7/5.

Manuel Neuer thẫn thờ sau khi bị loại.

"Tôi nghĩ hôm nay Bayern đã thiếu đi sự sắc bén trong khâu tấn công khi đã tạo ra đủ cơ hội để ghi bàn", Manuel Neuer phát biểu sau trận bán kết lượt về Champions League.

"Hãy nhìn PSG, họ đơn giản là những sát thủ, ghi tới 5 bàn thắng như cách họ đã làm ở trận lượt đi. Đó chính xác là những gì chúng tôi cần hôm nay. Và tôi nghĩ các bạn có thể thấy rằng chúng tôi thực sự đã rất gần với việc vào chung kết, nhưng chúng tôi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ", thủ thành người Đức nói thêm.

Về pha lập công ở phút 90+4 của Harry Kane, Neuer cho biết: "Bàn thắng không may đến hơi muộn. Chúng tôi không có đủ thời gian để tạo ra một cơ hội khác hoặc thậm chí là một tình huống cố định. Lúc đó thì đã quá muộn. Tôi nghĩ rằng một số khoảnh khắc quan trọng trong trận đấu đã bị bỏ lỡ. Bayern đã không đủ sắc bén trong vòng cấm của đối thủ".

"Chúng tôi xứng đáng giành chức vô địch Bundesliga và đang rất mong chờ trận chung kết cúp Quốc gia với Stuttgart tại Berlin. Nhưng hiện tại, nỗi thất vọng vẫn còn nguyên", Neuer khép lại bài phỏng vấn.

Bayern khép lại mùa Champions League đầy cảm xúc. Với cá nhân Harry Kane, anh vẫn chưa có duyên với các danh hiệu ở cấp châu lục. Tiền đạo sinh năm 1993 đã thất bại ở chung kết Euro và Champions League.

Tính cả pha lập công vào lưới PSG, Kane hiện đã ghi 54 bàn thắng trong 70 lần ra sân đầu tiên tại UEFA Champions League. Chỉ có Erling Haaland (57 bàn trong 58 trận) và Ruud van Nistelrooy (55 bàn trong 70 trận) có hiệu suất tốt hơn.