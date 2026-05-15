Manuel Neuer nhiều khả năng trở lại tuyển Đức dự World Cup 2026 dù từng tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia sau EURO 2024.

Neuer bất ngờ tái xuất tuyển Đức trước World Cup.

Theo Bayerischer Rundfunk và Sky Germany, thủ môn thuộc biên chế FC Bayern Munich có tên trong danh sách sơ bộ 55 cầu thủ của tuyển Đức chuẩn bị cho World Cup 2026.

Thông tin này gây bất ngờ lớn với người hâm mộ Đức bởi Neuer từng xác nhận rút lui khỏi đội tuyển quốc gia sau kỳ EURO trên sân nhà cách đây hai năm.

Sky Germany cho biết HLV Julian Nagelsmann đã có các cuộc trao đổi trực tiếp với Neuer trong thời gian gần đây để thảo luận về khả năng tái xuất của thủ môn 40 tuổi.

Trước đó, truyền thông Đức từng tiết lộ Nagelsmann cân nhắc mang theo 4 thủ môn tới World Cup. Kịch bản tương tự cũng xuất hiện trước EURO 2024 khi Neuer, Oliver Baumann, Alexander Nübel và Marc-André ter Stegen cùng có tên trong danh sách sơ bộ. Tuy nhiên, Nübel sau đó bị loại khỏi danh sách cuối cùng.

Nếu chính thức trở lại, Neuer nhiều khả năng sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh lớn cho vị trí thủ môn số một của tuyển Đức. Sau thời gian dài Neuer vắng mặt, Oliver Baumann đã dần trở thành lựa chọn ưu tiên trong khung gỗ "Mannschaft".

Dù vậy, kinh nghiệm cùng tầm ảnh hưởng đặc biệt của Neuer vẫn khiến ban huấn luyện tuyển Đức khó có thể bỏ qua trước giải đấu lớn nhất hành tinh.

Thủ môn sinh năm 1986 từng cùng tuyển Đức vô địch World Cup 2014 và được xem là một trong những người gác đền vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Anh cũng là nhân tố biểu tượng cho giai đoạn thành công kéo dài của Bayern Munich và tuyển Đức suốt hơn một thập niên.

Tại World Cup 2026, tuyển Đức nằm trong nhóm ứng viên vô địch dưới thời Julian Nagelsmann. Vì thế, quyết định gọi lại Neuer cho thấy ban huấn luyện Mannschaft vẫn đặt niềm tin lớn vào bản lĩnh và kinh nghiệm của thủ thành kỳ cựu này trong hành trình chinh phục danh hiệu thế giới.