Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Neuer bất ngờ tái xuất tuyển Đức trước World Cup

  • Thứ sáu, 15/5/2026 06:04 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Manuel Neuer nhiều khả năng trở lại tuyển Đức dự World Cup 2026 dù từng tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia sau EURO 2024.

Neuer bất ngờ tái xuất tuyển Đức trước World Cup.

Theo Bayerischer RundfunkSky Germany, thủ môn thuộc biên chế FC Bayern Munich có tên trong danh sách sơ bộ 55 cầu thủ của tuyển Đức chuẩn bị cho World Cup 2026.

Thông tin này gây bất ngờ lớn với người hâm mộ Đức bởi Neuer từng xác nhận rút lui khỏi đội tuyển quốc gia sau kỳ EURO trên sân nhà cách đây hai năm.

Sky Germany cho biết HLV Julian Nagelsmann đã có các cuộc trao đổi trực tiếp với Neuer trong thời gian gần đây để thảo luận về khả năng tái xuất của thủ môn 40 tuổi.

Trước đó, truyền thông Đức từng tiết lộ Nagelsmann cân nhắc mang theo 4 thủ môn tới World Cup. Kịch bản tương tự cũng xuất hiện trước EURO 2024 khi Neuer, Oliver Baumann, Alexander Nübel và Marc-André ter Stegen cùng có tên trong danh sách sơ bộ. Tuy nhiên, Nübel sau đó bị loại khỏi danh sách cuối cùng.

Nếu chính thức trở lại, Neuer nhiều khả năng sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh lớn cho vị trí thủ môn số một của tuyển Đức. Sau thời gian dài Neuer vắng mặt, Oliver Baumann đã dần trở thành lựa chọn ưu tiên trong khung gỗ "Mannschaft".

Dù vậy, kinh nghiệm cùng tầm ảnh hưởng đặc biệt của Neuer vẫn khiến ban huấn luyện tuyển Đức khó có thể bỏ qua trước giải đấu lớn nhất hành tinh.

Thủ môn sinh năm 1986 từng cùng tuyển Đức vô địch World Cup 2014 và được xem là một trong những người gác đền vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Anh cũng là nhân tố biểu tượng cho giai đoạn thành công kéo dài của Bayern Munich và tuyển Đức suốt hơn một thập niên.

Tại World Cup 2026, tuyển Đức nằm trong nhóm ứng viên vô địch dưới thời Julian Nagelsmann. Vì thế, quyết định gọi lại Neuer cho thấy ban huấn luyện Mannschaft vẫn đặt niềm tin lớn vào bản lĩnh và kinh nghiệm của thủ thành kỳ cựu này trong hành trình chinh phục danh hiệu thế giới.

Hà Trang

Neuer Sky Germany Bayerischer Rundfunk Oliver Baumann Alexander Nübel Tuyển Đức

    Đọc tiếp

    Neuer that vong voi dong doi hinh anh

    Neuer thất vọng với đồng đội

    06:49 7/5/2026 06:49 7/5/2026

    0

    Thủ môn người Đức cho rằng hàng công Bayern Munich đã chơi không đủ tốt trước PSG ở bán kết lượt về Champions League vào rạng sáng 7/5.

    Neuer suyt mac bay cau be nhat bong hinh anh

    Neuer suýt mắc bẫy cậu bé nhặt bóng

    08:19 29/4/2026 08:19 29/4/2026

    0

    Thủ thành Manuel Neuer của Bayern Munich trở thành nạn nhân của một cậu bé nhặt bóng tinh quái trên sân Parc des Princes ở trận bán kết lượt đi Champions League rạng sáng 29/4.

    Ky luc dang quen cua Neuer hinh anh

    Kỷ lục đáng quên của Neuer

    05:33 29/4/2026 05:33 29/4/2026

    0

    Manuel Neuer trải qua đêm ác mộng khi không có nổi một pha cứu thua nào trong thất bại 4-5 của Bayern Munich trước PSG tại bán kết lượt đi UEFA Champions League 2025/26 hôm 29/4.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý