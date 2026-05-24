Girona khép lại mùa giải thảm họa bằng suất xuống hạng

Chỉ một mùa sau khi góp mặt ở Champions League, Girona phải nói lời chia tay La Liga trong kịch bản đầy cay đắng ở vòng đấu cuối cùng mùa giải 2025/26.

Girona từng là "hiện tượng" của La Liga.

Trước vòng 38, Girona vẫn còn cơ hội tự quyết trong cuộc chiến trụ hạng. Tuy nhiên, trận hòa 1-1 trước Elche rạng sáng 24/5 khiến đội bóng xứ Catalonia không thể thoát khỏi nhóm cuối bảng. Kết quả này chính thức đẩy Girona xuống Segunda Division sau một mùa giải đầy biến động.

Đây được xem là cú sốc lớn với bóng đá Tây Ban Nha. Hai mùa trước, Girona từng tạo nên hiện tượng khi cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn và giành vé dự Champions League. Nhưng sau đó, đội bóng thuộc hệ thống sở hữu của Manchester City lại phải trở về giải hạng hai.

Girona khởi đầu mùa giải với nhiều kỳ vọng, song họ không duy trì được sự ổn định. Những cú sảy chân liên tiếp ở nửa sau mùa giải khiến Girona rơi sâu xuống nhóm cuối bảng và không thể cứu vãn tình hình ở vòng đấu cuối cùng.

Cùng xuống hạng với Girona còn có Real Oviedo và Mallorca. Trong khi Oviedo khép lại mùa giải ở vị trí cuối bảng, Mallorca đứng thứ 18 dù giành chiến thắng 3-0 trước chính Oviedo ở lượt trận hạ màn. Tuy nhiên, chiến thắng này không đủ để đại diện đảo Baleares ở lại La Liga.

Đêm cuối mùa giải tại Tây Ban Nha vì thế diễn ra đầy cảm xúc. Trong khi nhiều đội bóng ăn mừng mục tiêu hoàn thành, Girona lại trải qua một trong những cú ngã đau nhất của bóng đá châu Âu mùa này.

Từ sân chơi Champions League đến tấm vé xuống hạng chỉ trong vòng một năm, Girona trở thành lời nhắc rõ ràng về sự khắc nghiệt của La Liga.