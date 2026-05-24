Barcelona thua ngược Valencia ở vòng cuối La Liga.

Nhà vô địch Barcelona khép lại mùa giải La Liga 2025/26 bằng thất bại 1-3 trên sân Mestalla của Valencia rạng sáng 24/5.

Dù không còn nhiều áp lực về điểm số sau khi sớm đăng quang, Barcelona vẫn tung ra đội hình khá mạnh trong chuyến làm khách trước Valencia. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Hansi Flick trải qua một trận đấu đầy khó khăn trước đối thủ chơi giàu quyết tâm.

Valencia nhập cuộc hứng khởi khi vẫn nuôi hy vọng chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu. Đội chủ nhà liên tục tạo ra sức ép trong hiệp một với các cơ hội đáng chú ý của Diego Lopez, Hugo Duro và Filip Ugrinic. Thủ môn Wojciech Szczesny nhiều lần phải trổ tài cứu thua để giữ sạch lưới cho Barcelona.

Ở chiều ngược lại, Barcelona chơi không quá tốc độ nhưng vẫn có những khoảnh khắc nguy hiểm. Alejandro Balde sút vào cạnh lưới sau pha phối hợp với Dani Olmo, trước khi Robert Lewandowski đánh đầu dội cột từ quả phạt góc của Marcus Rashford.

Sau giờ nghỉ, Barcelona bất ngờ vượt lên ở phút 55. Từ pha phá bóng không tốt của Pepelu, Ferran Torres treo bóng vào trong để Lewandowski dứt điểm cận thành mở tỷ số. Đây cũng được xem là trận đấu cuối cùng của tiền đạo người Ba Lan trong màu áo đội bóng xứ Catalonia.

Tuy nhiên, Valencia nhanh chóng đáp trả. Chỉ năm phút sau bàn thua, Javi Guerra đi bóng xuyên qua hàng thủ Barcelona trước khi tung cú sút chân trái đánh bại Szczesny để gỡ hòa 1-1.

Mestalla thực sự bùng nổ khi Luis Rioja giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Cầu thủ chạy cánh này cắt vào trung lộ rồi tung cú sút hiểm hóc đưa bóng nằm gọn trong lưới Barcelona.

Cuối trận, đội khách nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể tận dụng cơ hội. Andreas Christensen bỏ lỡ tình huống ngon ăn trước khi Valencia ấn định chiến thắng 3-1 ở phút bù giờ nhờ pha lập công của Guido Rodriguez.

Chiến thắng này giúp Valencia chấm dứt chuỗi 11 trận không thắng trước Barcelona tại La Liga, đồng thời khép lại mùa giải ở vị trí thứ 9. Trong khi đó, Barcelona kết thúc chiến dịch vô địch với 6 thất bại và nhiều hơn Real Madrid 8 điểm trên bảng xếp hạng.