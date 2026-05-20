Rashford có câu trả lời cho Real Madrid

Dù xuất hiện hàng loạt tin đồn liên quan tới Real Madrid, ưu tiên lớn nhất của Marcus Rashford vẫn là gắn bó với Barcelona.

Theo Mundo Deportivo, nguồn tin thân cận với Rashford khẳng định chân sút của MU hoàn toàn tập trung vào Barcelona và không nghĩ đến việc chuyển sang bất kỳ CLB nào khác. Ngôi sao 28 tuổi muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng xứ Catalonia.

Thời gian qua, truyền thông Tây Ban Nha bất ngờ tiết lộ Jose Mourinho muốn tái hợp Rashford nếu trở lại dẫn dắt Real Madrid thay Alvaro Arbeloa. Tuy nhiên, khả năng này hiện chỉ dừng ở mức tin đồn khi bản thân cầu thủ người Anh không có ý định rời Barcelona.

Vấn đề lớn nhất nằm ở tài chính. Barcelona muốn giữ Rashford nhưng chưa sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro. Thay vào đó, đội chủ sân Camp Nou hy vọng có thể đàm phán thêm một bản hợp đồng cho mượn mới nhằm giảm áp lực ngân sách.

Ở chiều ngược lại, MU muốn bán đứt Rashford ngay trong hè để kiếm tiền trang trải cuộc cải tổ đội hình. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" tin rằng Rashford vẫn có sức hút lớn trên thị trường và sẽ nhận được nhiều lời đề nghị trong thời gian tới.

Sau thời gian khó khăn tại Old Trafford, Rashford phần nào lấy lại sự tự tin khi chơi bóng tại Tây Ban Nha. Tốc độ, khả năng tạo đột biến cùng kinh nghiệm của anh vẫn được đánh giá cao trong hệ thống tấn công của Barcelona.