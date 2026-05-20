Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Rashford có câu trả lời cho Real Madrid

  • Thứ tư, 20/5/2026 18:01 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Dù xuất hiện hàng loạt tin đồn liên quan tới Real Madrid, ưu tiên lớn nhất của Marcus Rashford vẫn là gắn bó với Barcelona.

Rashford chỉ muốn gắn bó với Barcelona.

Theo Mundo Deportivo, nguồn tin thân cận với Rashford khẳng định chân sút của MU hoàn toàn tập trung vào Barcelona và không nghĩ đến việc chuyển sang bất kỳ CLB nào khác. Ngôi sao 28 tuổi muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng xứ Catalonia.

Thời gian qua, truyền thông Tây Ban Nha bất ngờ tiết lộ Jose Mourinho muốn tái hợp Rashford nếu trở lại dẫn dắt Real Madrid thay Alvaro Arbeloa. Tuy nhiên, khả năng này hiện chỉ dừng ở mức tin đồn khi bản thân cầu thủ người Anh không có ý định rời Barcelona.

Vấn đề lớn nhất nằm ở tài chính. Barcelona muốn giữ Rashford nhưng chưa sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro. Thay vào đó, đội chủ sân Camp Nou hy vọng có thể đàm phán thêm một bản hợp đồng cho mượn mới nhằm giảm áp lực ngân sách.

Ở chiều ngược lại, MU muốn bán đứt Rashford ngay trong hè để kiếm tiền trang trải cuộc cải tổ đội hình. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" tin rằng Rashford vẫn có sức hút lớn trên thị trường và sẽ nhận được nhiều lời đề nghị trong thời gian tới.

Sau thời gian khó khăn tại Old Trafford, Rashford phần nào lấy lại sự tự tin khi chơi bóng tại Tây Ban Nha. Tốc độ, khả năng tạo đột biến cùng kinh nghiệm của anh vẫn được đánh giá cao trong hệ thống tấn công của Barcelona.

Mourinho tính gây sốc với Rashford

Jose Mourinho được cho là muốn đưa Marcus Rashford tới Real Madrid, tạo nên cuộc chiến chuyển nhượng gây sốc với Barcelona.

19:27 16/5/2026

'30 triệu euro cho Rashford không khác gì vụ cướp'

Nhiều cựu danh thủ cho rằng Barcelona nên sớm chi tiền để mua đứt tiền đạo Marcus Rashford ở mùa hè tới.

18:34 11/5/2026

Hành động đẹp của Rashford và Ferran Torres

Marcus Rashford và Ferran Torres để lại khoảnh khắc xúc động khi chạy đến động viên HLV Hansi Flick sau khi ghi bàn cho Barcelona trong trận gặp Real Madrid rạng sáng 11/5.

09:15 11/5/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Rashford Mourinho Marcus Rashford Rashford

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Atletico lung lay vi Alvarez hinh anh

Atletico lung lay vì Alvarez

39 phút trước 17:59 20/5/2026

0

Từng được xem là bất khả xâm phạm, Julian Alvarez bất ngờ đứng trước khả năng rời Atletico Madrid nếu xuất hiện lời đề nghị khổng lồ trong hè này.

Depay doi mat nguy co lo World Cup 2026 hinh anh

Depay đối mặt nguy cơ lỡ World Cup 2026

40 phút trước 17:58 20/5/2026

0

Tiền đạo Memphis Depay đứng trước nguy cơ không thể dự World Cup 2026 khi chấn thương của anh diễn biến phức tạp ngay trước ngày Ronald Koeman công bố danh sách đội tuyển Hà Lan.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý