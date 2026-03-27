Enrique có câu trả lời cho MU

HLV Luis Enrique được cho là sẽ có quyết định về tương lai của mình với Paris Saint Germain.

Tương lai của Enrique ở PSG sắp được đảm bảo.

Theo Independent, chiến lược gia người Tây Ban Nha là một trong những mục tiêu hàng đầu của ban lãnh đạo MU, bao gồm Omar Berrada và Jason Wilcox. Tuy nhiên, HLV 55 tuổi nhiều khả năng gia hạn hợp đồng với PSG đến sau năm 2027, qua đó chấm dứt hy vọng đưa ông về Old Trafford.

Đây không phải lần đầu MU lỡ các ứng viên sáng giá. Trước đó, những cái tên như Thomas Tuchel hay Carlo Ancelotti cũng nằm trong tầm ngắm nhưng cuối cùng lại nằm ngoài tầm với.

Tại Paris, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đóng vai trò quan trọng trong việc giữ chân Luis Enrique. PSG được cho là đã thể hiện cam kết với dự án của ông, bao gồm cả việc chiêu mộ tài năng trẻ người Tây Ban Nha Dro Fernandez như một bước đi củng cố niềm tin.

Dù Luis Enrique từng bày tỏ mong muốn làm việc tại Premier League trong tương lai, ông được cho là chưa vội rời PSG. Nhà cầm quân này tin rằng vẫn còn thời gian để theo đuổi mục tiêu đó, trong khi tiếp tục xây dựng đội bóng tại Parc des Princes theo triết lý của mình.

Trong bối cảnh đó, tập đoàn INEOS đang dần nghiêng về phương án trao cơ hội dài hạn cho HLV tạm quyền Michael Carrick, với điều kiện đội bóng giành vé dự Champions League.

Với MU, sự thay đổi định hướng sang Michael Carrick đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý. Từ một phương án tạm thời, cựu tiền vệ này đang nhận được sự tín nhiệm lớn hơn từ ban lãnh đạo.

Tuy nhiên, tương lai của ông vẫn phụ thuộc vào thành tích ở phần còn lại của mùa giải.

Nếu PSG chính thức công bố gia hạn với Luis Enrique, MU sẽ mất đi một lựa chọn hàng đầu trên thị trường HLV, trong bối cảnh họ chuẩn bị cho một kỳ chuyển giao quan trọng vào mùa hè.

