U23 Thái Lan thua Triều Tiên

Chiều 31/3, U23 Thái Lan thất bại với tỷ số 1-3 trước U23 Triều Tiên thuộc lượt cuối giải giao hữu CFA Team China 2026.

U23 Thái Lan lỡ cơ hội vô địch.

Trận thua khiến "Voi chiến" lỡ cơ hội vô địch, đồng thời phơi bày nhiều vấn đề về thể lực lẫn khả năng tổ chức phòng ngự. Sau 3 trận, U23 Thái Lan tạm thời đứng nhì bảng với 4 điểm. Thứ hạng cuối cùng của các đội sẽ phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam diễn ra vào lúc 18h35 ngày 31/3.

Thực tế, U23 Thái Lan nhập cuộc chủ động hơn khi kiểm soát bóng và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý trong những phút đầu. Tuy nhiên, khâu dứt điểm kém khiến họ không thể tận dụng lợi thế. Trong khi đó, U23 Triều Tiên cực kỳ nguy hiểm với lối chơi pressing cường độ cao và những pha phản công trực diện.

Phút 19, đại diện Đông Á mở tỷ số sau tình huống phối hợp mạch lạc bên cánh phải. Chưa đầy 10 phút sau, cách biệt được nhân đôi khi U23 Triều Tiên được hưởng phạt đền và tận dụng thành công. Hai bàn thua liên tiếp khiến U23 Thái Lan rơi vào thế bị động, trong khi đối thủ càng chơi càng hưng phấn.

Sang hiệp hai, U23 Thái Lan nỗ lực đẩy cao đội hình và được đền đáp với bàn rút ngắn tỷ số ở phút 52. Tuy nhiên, đó cũng là những gì họ làm được. Những phút tiếp theo, đội bóng xứ chùa Vàng nóng vội trong khâu xử lý cuối cùng, liên tục bỏ lỡ cơ hội hoặc dứt điểm thiếu chính xác.

Trong khi đó, U23 Triều Tiên duy trì thế trận chặt chẽ, tận dụng tốt những khoảng trống nơi hàng thủ đối phương. Phút 86, họ tung đòn kết liễu bằng pha dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 3-1.

Thất bại cho thấy U23 Thái Lan gặp nhiều khó khăn trước đối thủ có nền tảng thể lực tốt và lối chơi kỷ luật. Trong khi đó, U23 Triều Tiên khẳng định sức mạnh ổn định và bản lĩnh.