Hai bộ mặt trái ngược của U23 Việt Nam và Thái Lan

Trận đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại giải giao hữu CFA China Team vừa qua phơi bày hai mảng màu đối lập trong tư duy làm bóng đá của hai quốc gia.

Ngay từ đầu, tham vọng của các đội dự giải đã khác nhau. Ảnh: VFF

Một bên sẵn sàng dùng lực lượng trẻ tuổi để thử lửa cho mục tiêu dài hạn, bên còn lại tung ra những quân bài mạnh nhất với tâm lý buộc phải thắng. Khát khao giành chiến thắng của người Thái lớn đến mức họ đặt nặng kết quả ngay cả ở một giải đấu mang tính chất cọ xát, phản ánh sức ép thành tích đang đè nặng lên nền bóng đá xứ chùa Vàng.

Thái Lan chơi tất tay cho giải giao hữu

Phát biểu sau trận đấu, HLV Thawatchai của U23 Thái Lan có những chia sẻ đáng chú ý, gián tiếp thừa nhận sức ép khổng lồ mà đội bóng phải gánh chịu. Ông khen ngợi các học trò kiểm soát tốt cảm xúc và duy trì sự tập trung xuyên suốt thời gian thi đấu khi phải đối đầu với một đối thủ mạnh cùng khu vực Đông Nam Á như Việt Nam.

Đáng nói, ông Thawatchai còn thể hiện tâm lý ăn thua rất cao khi thẳng thắn bày tỏ sự tiếc nuối vì các cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội trong cả hai hiệp, nhưng lại để mất bóng quá nhanh và không thể tận dụng để ghi thêm bàn thắng.

Để biện minh cho những toan tính chiến thuật, ông Thawatchai tuyên bố ban huấn luyện xoay tua đội hình khi thay tới 8 trên tổng số 11 vị trí xuất phát so với trận gặp chủ nhà Trung Quốc trước đó nhằm đảm bảo thể lực và hạn chế chấn thương. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ cách bố trí nhân sự, giới chuyên môn dễ dàng nhận thấy đây là một nước cờ nhằm gia tăng tối đa sức mạnh để quyết đấu với Việt Nam.

Đội hình xuất phát của Thái Lan quy tụ những cái tên dày dạn kinh nghiệm nhất. Đứng trong khung gỗ là thủ môn Chommaphat Boonloet, tấm băng thủ quân được giao cho Chanapach Buaphan.

Tuyến trên là sự hiện diện của số 10 Thanakrit Chotmuangpak, người trực tiếp ghi bàn mở tỷ số, cùng với các trụ cột như tiền vệ Kasidit Kalasin và Kakana Khamyok. Đây đều là những tài năng sáng giá nhất của lứa U23 Thái Lan hiện tại, được tung vào sân ngay từ đầu để bóp nghẹt đối thủ.

Thống kê nhân sự càng làm rõ hơn ý đồ chơi tất tay của "Voi chiến" tại giải đấu ở Tây An. Trong danh sách đội tuyển Thái Lan mang đến giải CFA China Team, có đến 14 nhân tố sinh từ năm 2004 trở về trước.

Riêng trong trận quyết chiến với Việt Nam, ban huấn luyện xứ chùa Vàng chỉ tạo cơ hội ra sân cho vỏn vẹn ba cầu thủ sinh từ năm 2005 trở về sau. Những con số này chứng minh Thái Lan đã dùng lực lượng già dặn hơn hẳn để tìm kiếm một kết quả có lợi, bất chấp tính chất thử nghiệm của chuyến du đấu.

U23 Thái Lan sử dụng đội hình với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm khi đấu U23 Việt Nam.

Áp lực thành tích bủa vây Thái Lan

Sự toan tính của Thái Lan hoàn toàn đối lập với định hướng chiến lược của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong giải đấu lần này. Lực lượng U23 Việt Nam mang sang Trung Quốc thực chất là một tập thể U21, với toàn bộ các cầu thủ đều sinh từ năm 2005 trở về sau. Các hảo thủ như Khuất Văn Khang hay Nguyễn Đình Bắc dù vẫn đủ tuổi nhưng không tham gia giải giao hữu.

Ngay từ khi lên danh sách tập trung, những nhà làm chuyên môn đã xác định rõ mục tiêu của chuyến đi là dùng đội U21 để rèn quân, tích lũy kinh nghiệm cọ xát quốc tế nhằm hướng tới một cái đích xa hơn là vòng loại Olympic 2028. Chính vì tầm nhìn dài hạn này, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn không coi trọng thành tích thắng thua tại các giải giao hữu, sẵn sàng chấp nhận sự chênh lệch về tuổi tác để đổi lấy bài học trưởng thành cho các cầu thủ trẻ.

Ngược lại, Thái Lan đang tìm mọi cách để xưng vương ở mọi trận đấu mà họ tham dự, kể cả đó chỉ là giao hữu. Thực trạng này cho thấy áp lực thành tích đang bủa vây bóng đá Thái Lan một cách ngột ngạt và đã ngấm sâu vào tư duy vận hành của các cấp độ đội trẻ.

Đây là hệ quả tất yếu của một chu kỳ trượt dài trên đấu trường quốc tế. Trong nhiều năm liên tiếp, bóng đá xứ chùa Vàng đã trải qua cảm giác hụt hẫng khi liên tục bị Việt Nam truất ngôi vương ở các sân chơi quan trọng như AFF Cup hay SEA Games.

Nỗi ám ảnh tụt hậu càng lớn hơn khi họ không giành được bất kỳ tấm huy chương nào tại U23 Asian Cup, trong khi vẫn thấp thỏm, lo âu tại vòng loại Asian Cup cấp đội tuyển quốc gia.

Việc đặt nặng thắng thua ở các lứa trẻ có thể mang lại những niềm vui ngắn hạn, giúp giải tỏa cơn khát danh hiệu tạm thời cho người hâm mộ. Thế nhưng, về lâu dài, điều này sẽ tạo ra một sức ép tâm lý vô hình, tước đi cơ hội cọ xát quý giá của những mầm non thực sự cần được tung ra sân.

Trận đấu vừa qua chính là một bức tranh thu nhỏ, phản chiếu sự nôn nóng của một nền bóng đá đang khao khát tìm lại ánh hào quang đã mất, đối lập hoàn toàn với bước đi chậm rãi nhưng kiên định hướng về tương lai của Việt Nam.