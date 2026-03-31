Quan chức Malaysia thất thần trên khán đài

Khoảnh khắc cựu HLV Tan Cheng Hoe lặng người trên khán đài phản chiếu rõ sự lép vế của Malaysia trước tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Ánh mắt thất thần của cựu HLV Tan Cheng Hoe trên khán đài.

Phút 58 trên sân Thiên Trường, khi Xuân Son hoàn tất cú đúp nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Việt Nam, ống kính truyền hình lập tức hướng về khán đài. Ông Tan Cheng Hoe ngồi lặng lẽ, ánh mắt trĩu nặng trong một lúc lâu. Có lẽ ông cũng như nhiều CĐV Malaysia đã nhận thấy sự bất lực của đội bóng áo vàng trước sức ép từ phía Việt Nam.

Tan Cheng Hoe là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam, từng nhiều lần đối đầu đội tuyển Việt Nam khi dẫn dắt Malaysia giai đoạn 2017-2021. Hiện ông giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Malaysia từ tháng 4/2025.

Malaysia bước vào trận với mong muốn thể hiện rõ quyết tâm "rửa hận" sau khi bị xử thua 0-3 trước Việt Nam lượt đi. Đội bóng của HLV Peter Cklamovski chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Truyền thông nước này liên tục nhấn mạnh mục tiêu đánh bại Việt Nam để chứng minh năng lực khi không còn nhóm cầu thủ nhập tịch gây tranh cãi.

Nhưng trên sân, mọi thứ diễn ra theo chiều ngược lại. Tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận với sự chủ động và kỷ luật. Sự trở lại của Văn Hậu, cùng sự góp mặt của Xuân Son và Hoàng Hên giúp đội hình có thêm phương án tấn công.

Xuân Son trở thành điểm nhấn lớn nhất. Hai bàn thắng của anh không chỉ mang ý nghĩa về tỷ số, mà còn đánh gục tinh thần đối thủ. Malaysia gần như không thể phản kháng trước sức ép liên tục. Khép lại 90 phút, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-1.

Thực tế cho thấy, bóng đá không phải phép cộng đơn giản. Dù không còn dàn cầu thủ nhập tịch gây tranh cãi, Malaysia vẫn sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, sự gắn kết và bản lĩnh trong những thời điểm quyết định là điều họ còn thiếu.

Hình ảnh Tan Cheng Hoe trên khán đài vì thế mang nhiều ý nghĩa. Đó không chỉ là sự thất vọng của một cựu HLV, mà còn là lời cảnh tỉnh cho bóng đá Malaysia.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam cho thấy sự nghiêm túc dù trận đấu không còn quá nhiều áp lực về kết quả. Sự tập trung, kỷ luật và tinh thần thi đấu là nền tảng cho chiến thắng.

Thiên Trường một lần nữa trở thành “chảo lửa”, nơi đội tuyển Việt Nam khép lại hành trình vòng loại bằng màn trình diễn thuyết phục. Còn với Malaysia, trận đấu này để lại nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.

