Hình ảnh xúc động của Xuân Son, Hoàng Hên

  • Thứ ba, 31/3/2026 19:20 (GMT+7)
Hai cầu thủ nhập tịch, Xuân Son và Hoàng Hên, cất cao quốc ca trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc trong trận đấu mà tuyển Việt Nam đề cao tinh thần quyết chiến quyết thắng.

Hình ảnh các cầu thủ nhập tịch cùng hát quốc ca gây xúc động. Ảnh: Việt Linh, Việt Hà.

Trận đấu với Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027 không còn mang ý nghĩa quyết định về mặt kết quả, nhưng với tuyển Việt Nam, đây chưa bao giờ là một thủ tục.

Trên sân Thiên Trường tối 31/3, bầu không khí sôi động từ rất sớm, như một lời nhắc rằng mọi trận đấu của đội tuyển quốc gia đều gắn với niềm tự hào.

Giữa khung cảnh ấy, hình ảnh các cầu thủ nhập tịch Xuân Son, Hoàng Hên đứng nghiêm, cất cao quốc ca tạo nên khoảnh khắc đặc biệt. Không chỉ là nghi thức trước trận, đó là sự khẳng định về khát khao cống hiến và hòa nhập.

Với họ, màu áo đội tuyển không còn là lựa chọn, mà là trách nhiệm với toàn thể đất nước.

Ở phía bên kia, Malaysia bước vào trận với tâm lý nặng nề sau án phạt, nhưng vẫn thể hiện rõ quyết tâm “rửa hận”. Đội bóng của HLV Peter Cklamovski có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí tập huấn tại Thái Lan trong dịp FIFA Days.

Truyền thông và các cầu thủ Malaysia liên tục nhấn mạnh mục tiêu đánh bại Việt Nam để khẳng định năng lực khi không còn nhóm cầu thủ nhập tịch trước đây.

Điều đó khiến tuyển Việt Nam không thể chủ quan. HLV Kim Sang-sik tung ra đội hình mạnh, với sự trở lại của Văn Hậu cùng sự góp mặt của Xuân Son và Hoàng Hên. Tuy nhiên, phong độ của các nhân tố này vẫn còn là dấu hỏi. Trước Bangladesh, Hoàng Hên thiếu duyên ghi bàn, còn Xuân Son chưa đạt trạng thái tốt nhất khi bỏ lỡ cơ hội rõ ràng.

Dẫu vậy, điều quan trọng không nằm ở những pha dứt điểm, mà ở tinh thần thi đấu. Malaysia vẫn là đối thủ khó chịu với lực lượng giàu kinh nghiệm. Chiến thắng nhọc nhằn của họ trước Nepal cho thấy đội bóng này không dễ bị đánh bại.

Vì thế, sự tập trung và kỷ luật là yếu tố then chốt. Tuyển Việt Nam cần giữ sự tỉnh táo, không nóng vội và tôn trọng đối thủ.

Trận đấu này không chỉ là màn khép lại vòng loại, mà còn là cơ hội để khẳng định bản sắc. Khi quốc ca vang lên và những con người ở đó chiến đấu hết mình, đó chính là hình ảnh rõ nét nhất của tuyển Việt Nam hôm nay.

Tuyển Việt Nam 3-0 Malaysia: Xuân Son lập cú đúp

Sau vài pha bỏ lỡ, Xuân Son liên tiếp ghi bàn ở phút 51 và 59 giúp tuyển Việt Nam gia tăng cách biệt ở trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup trên sân Thiên Trường vào tối 31/3.

'Nữ hoàng Pickleball' sang Việt Nam

Trưa 31/3, Anna Leigh Waters chính thức đặt chân đến Việt Nam để tham dự giải PPA Asia 1000.

Xem Malaysia, nhớ Công Phượng

Từng là biểu tượng một thời, nhưng những năm tháng mờ nhạt khiến Công Phượng dần rời xa ánh đèn sân khấu. Liệu “Messi Việt Nam” có đang trôi dần vào quên lãng?

Sân Thiên Trường vỡ trận, CĐV có vé không thể vào Sức hút của trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Malaysia quá lớn khiến nhiều CĐV có vé nhưng không thể vào, tạo ra sự hỗn loạn trước giờ bóng lăn.

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Đào Trần

Việt Nam Đoàn Văn Hậu Hoàng Hên Xuân Son Tuyển Việt Nam Peter Cklamovski Quang Vinh

  • Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu là cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017.

    • Ngày sinh: 19/4/1999
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Chiều cao: 1.85 m

Đọc tiếp

Xuan Son dem co bung an mung hinh anh

Xuân Son đếm cơ bụng ăn mừng

11 phút trước 20:20 31/3/2026

Tối 31/3, Nguyễn Xuân Son có màn ăn mừng độc đáo khi ghi bàn ở trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Hot girl Lao gay chu y khi co vu tuyen Viet Nam hinh anh

Hot girl Lào gây chú ý khi cổ vũ tuyển Việt Nam

13 phút trước 20:18 31/3/2026

Sự xuất hiện của Maysaa Phanthabouasy tại sân Thiên Trường tối 31/3 trở thành điểm nhấn thú vị trước trận Việt Nam gặp Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

CDV Malaysia buc xuc hinh anh

CĐV Malaysia bức xúc

44 phút trước 19:46 31/3/2026

Trên sân Thiên Trường tối 31/3, các CĐV Malaysia giăng biểu ngữ phản đối liên quan đến vấn đề nhập tịch gây tranh cãi của đội tuyển nước này thời gian qua.

