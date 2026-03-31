Hình ảnh xúc động của Xuân Son, Hoàng Hên

Hai cầu thủ nhập tịch, Xuân Son và Hoàng Hên, cất cao quốc ca trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc trong trận đấu mà tuyển Việt Nam đề cao tinh thần quyết chiến quyết thắng.

Hình ảnh các cầu thủ nhập tịch cùng hát quốc ca gây xúc động. Ảnh: Việt Linh, Việt Hà.

Trận đấu với Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027 không còn mang ý nghĩa quyết định về mặt kết quả, nhưng với tuyển Việt Nam, đây chưa bao giờ là một thủ tục.

Trên sân Thiên Trường tối 31/3, bầu không khí sôi động từ rất sớm, như một lời nhắc rằng mọi trận đấu của đội tuyển quốc gia đều gắn với niềm tự hào.

Giữa khung cảnh ấy, hình ảnh các cầu thủ nhập tịch Xuân Son, Hoàng Hên đứng nghiêm, cất cao quốc ca tạo nên khoảnh khắc đặc biệt. Không chỉ là nghi thức trước trận, đó là sự khẳng định về khát khao cống hiến và hòa nhập.

Với họ, màu áo đội tuyển không còn là lựa chọn, mà là trách nhiệm với toàn thể đất nước.

Ở phía bên kia, Malaysia bước vào trận với tâm lý nặng nề sau án phạt, nhưng vẫn thể hiện rõ quyết tâm “rửa hận”. Đội bóng của HLV Peter Cklamovski có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí tập huấn tại Thái Lan trong dịp FIFA Days.

Truyền thông và các cầu thủ Malaysia liên tục nhấn mạnh mục tiêu đánh bại Việt Nam để khẳng định năng lực khi không còn nhóm cầu thủ nhập tịch trước đây.

Điều đó khiến tuyển Việt Nam không thể chủ quan. HLV Kim Sang-sik tung ra đội hình mạnh, với sự trở lại của Văn Hậu cùng sự góp mặt của Xuân Son và Hoàng Hên. Tuy nhiên, phong độ của các nhân tố này vẫn còn là dấu hỏi. Trước Bangladesh, Hoàng Hên thiếu duyên ghi bàn, còn Xuân Son chưa đạt trạng thái tốt nhất khi bỏ lỡ cơ hội rõ ràng.

Dẫu vậy, điều quan trọng không nằm ở những pha dứt điểm, mà ở tinh thần thi đấu. Malaysia vẫn là đối thủ khó chịu với lực lượng giàu kinh nghiệm. Chiến thắng nhọc nhằn của họ trước Nepal cho thấy đội bóng này không dễ bị đánh bại.

Vì thế, sự tập trung và kỷ luật là yếu tố then chốt. Tuyển Việt Nam cần giữ sự tỉnh táo, không nóng vội và tôn trọng đối thủ.

Trận đấu này không chỉ là màn khép lại vòng loại, mà còn là cơ hội để khẳng định bản sắc. Khi quốc ca vang lên và những con người ở đó chiến đấu hết mình, đó chính là hình ảnh rõ nét nhất của tuyển Việt Nam hôm nay.

