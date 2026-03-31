'Nữ hoàng Pickleball' sang Việt Nam

  • Thứ ba, 31/3/2026 14:24 (GMT+7)
Trưa 31/3, Anna Leigh Waters chính thức đặt chân đến Việt Nam để tham dự giải PPA Asia 1000.

Ngay khi xuất hiện tại Hà Nội, tay vợt số một thế giới nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Cô gây ấn tượng mạnh khi mang theo chiếc khăn cờ đỏ sao vàng, cùng vẻ ngoài rạng rỡ và phong thái tự tin. Ảnh: Franklin.
Sự kiện lần này mang ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp của Waters. Đây là lần đầu tiên cô thi đấu chính thức tại một giải đấu ngoài lãnh thổ nước Mỹ.
Với bảng thành tích đồ sộ gồm 181 danh hiệu PPA cùng 42 lần "Triple Crown", sự góp mặt của tay vợt mang biệt danh "Anna Thu Thuỷ" lập tức nâng tầm giải đấu, thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông quốc tế.
Tại PPA Asia 1000, Waters tranh tài ở nội dung đơn, cũng như đôi nữ cùng Anna Bright và nội dung đôi nam nữ với Ben Johns. Những sự kết hợp này hứa hẹn mang đến các trận đấu đỉnh cao cho khán giả Việt Nam.
Hiệu ứng từ sự xuất hiện của Waters và các ngôi sao hàng đầu giúp giải đấu ghi nhận con số đăng ký kỷ lục, với gần 700 vận động viên góp mặt. Đây được xem là bước tiến lớn của pickleball tại khu vực châu Á, đồng thời khẳng định sức hút ngày càng tăng của bộ môn này.
Với phong độ ổn định, bản lĩnh thi đấu và đẳng cấp đã được khẳng định, Waters bước vào giải với tư cách ứng viên số một cho mọi danh hiệu.

Nếu tiếp tục duy trì chuỗi phong độ ấn tượng, Hà Nội hoàn toàn có thể chứng kiến một cột mốc lịch sử mới khi "nữ hoàng" pickleball gia tăng bộ sưu tập Triple Crown của mình lên con số 43.
Sinh ra trong gia đình có cả bố lẫn mẹ đều là vận động viên chuyên nghiệp, Waters sớm làm quen với quần vợt và bóng đá, nhưng chính pickleball là nơi cô thật sự bộc lộ trọn vẹn tài năng thiên phú.

Thánh địa Bernabeu biến thành sân tennis

Sân Santiago Bernabeu tạm đổi công năng để phục vụ quần vợt, khi được cải tạo thành khu tập luyện cho các tay vợt hàng đầu thuộc giải Mutua Madrid Open năm nay.

17:17 25/3/2026

Amorim hiện tại

Sau khi chia tay MU, Ruben Amorim lần đầu lộ diện trên khán đài của giải tennis tại Trung Đông.

18:13 20/2/2026

Ngả mũ trước Alcaraz

Chức vô địch Australian Open 2026 của Carlos Alcaraz không chỉ hoàn tất "Career Grand Slam" (giành mọi danh hiệu Grand Slam), mà còn được truyền thông thế giới xem như khoảnh khắc xác nhận sự chuyển giao thế hệ của tennis nam.

19:18 1/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Cai om mat cua Messi gay chu y hinh anh

Cái ôm mặt của Messi gây chú ý

2 giờ trước 14:00 31/3/2026

Khoảnh khắc Lionel Messi theo dõi buổi tập của các đồng đội ở tuyển Argentina thu hút sự chú ý của dư luận.

Chien thuat 'dung xe bus' cua Bosnia truoc Italy hinh anh

Chiến thuật 'dựng xe bus' của Bosnia trước Italy

2 giờ trước 13:59 31/3/2026

HLV Sergej Barbarez khẳng định đội tuyển Bosnia & Herzegovina sẵn sàng chơi thực dụng nếu cần thiết trong cuộc đối đầu Italy ở play-off tranh vé World Cup 2026 hôm 1/4.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

