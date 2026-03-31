'Nữ hoàng Pickleball' sang Việt Nam

Ngay khi xuất hiện tại Hà Nội, tay vợt số một thế giới nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Cô gây ấn tượng mạnh khi mang theo chiếc khăn cờ đỏ sao vàng, cùng vẻ ngoài rạng rỡ và phong thái tự tin. Ảnh: Franklin.
Sự kiện lần này mang ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp của Waters. Đây là lần đầu tiên cô thi đấu chính thức tại một giải đấu ngoài lãnh thổ nước Mỹ.
Với bảng thành tích đồ sộ gồm 181 danh hiệu PPA cùng 42 lần "Triple Crown", sự góp mặt của tay vợt mang biệt danh "Anna Thu Thuỷ" lập tức nâng tầm giải đấu, thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông quốc tế.
Tại PPA Asia 1000, Waters tranh tài ở nội dung đơn, cũng như đôi nữ cùng Anna Bright và nội dung đôi nam nữ với Ben Johns. Những sự kết hợp này hứa hẹn mang đến các trận đấu đỉnh cao cho khán giả Việt Nam.
Hiệu ứng từ sự xuất hiện của Waters và các ngôi sao hàng đầu giúp giải đấu ghi nhận con số đăng ký kỷ lục, với gần 700 vận động viên góp mặt. Đây được xem là bước tiến lớn của pickleball tại khu vực châu Á, đồng thời khẳng định sức hút ngày càng tăng của bộ môn này.
Với phong độ ổn định, bản lĩnh thi đấu và đẳng cấp đã được khẳng định, Waters bước vào giải với tư cách ứng viên số một cho mọi danh hiệu.
Nếu tiếp tục duy trì chuỗi phong độ ấn tượng, Hà Nội hoàn toàn có thể chứng kiến một cột mốc lịch sử mới khi "nữ hoàng" pickleball gia tăng bộ sưu tập Triple Crown của mình lên con số 43.
Sinh ra trong gia đình có cả bố lẫn mẹ đều là vận động viên chuyên nghiệp, Waters sớm làm quen với quần vợt và bóng đá, nhưng chính pickleball là nơi cô thật sự bộc lộ trọn vẹn tài năng thiên phú.
