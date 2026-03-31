Xem Malaysia, nhớ Công Phượng

Từng là biểu tượng một thời, nhưng những năm tháng mờ nhạt khiến Công Phượng dần rời xa ánh đèn sân khấu. Liệu “Messi Việt Nam” có đang trôi dần vào quên lãng?

Công Phượng đang khoác áo CLB Đồng Nai ở giải hạng Nhất.

Tháng 6 năm ngoái, HLV Kim Sang-sik trao cho Công Phượng cơ hội trở lại khi ĐT Việt Nam làm khách trên sân Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy một tuần tập luyện, tiền đạo này phải rời đội vì chấn thương.

Ở thời điểm hiện tại, khi ĐT Việt Nam tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, cái tên Công Phượng lại được nhắc đến. Dĩ nhiên, anh không nằm trong danh sách triệu tập.

Tuổi 31 chưa phải quá già, nhưng việc Công Phượng vắng bóng ở ĐTQG vẫn để lại nhiều tiếc nuối. Hơn một thập kỷ trước, anh từng là hiện tượng của bóng đá Việt Nam, được kỳ vọng trở thành chân sút số một trong giai đoạn đội tuyển vươn mình.

Tuy nhiên, thực tế đã không diễn ra như kỳ vọng. Những đóng góp của Công Phượng ở cấp độ ĐTQG không quá nổi bật, lép vế so với các tiền đạo cùng thời như Tuấn Hải hay Tiến Linh.

Bàn thắng gần nhất của anh cho ĐT Việt Nam đến từ trận giao hữu thắng Palestine 2-0 vào tháng 9/2023. Kể từ đó, Công Phượng chỉ được triệu tập thêm hai lần, vào tháng 3/2024 dưới thời HLV Philippe Troussier và tháng 6/2025 dưới thời HLV Kim Sang-sik. Sau 51 trận, anh ghi 11 bàn, hiệu suất không cao nếu đặt trong kỳ vọng từng có.

Gần 30 tháng chỉ hai lần được gọi lên tuyển là con số đáng suy ngẫm. Đó cũng là hệ quả từ những lựa chọn sự nghiệp gây nhiều tranh cãi. Sau khi rời HAGL, các bến đỗ của Công Phượng không đặt nặng yếu tố chuyên môn.

Công Phượng chưa thể vươn tầm như kỳ vọng.

Việc gia nhập Yokohama mùa 2023/24 từng khiến nhiều người hoài nghi, bởi anh khó cạnh tranh tại môi trường bóng đá Nhật Bản. Sau đó, tiền đạo này chọn thi đấu cho Bình Phước (nay là Đồng Nai), trong bối cảnh yếu tố tài chính được cho là đóng vai trò lớn hơn khát khao tìm lại phong độ. Cùng thời điểm, Ninh Bình cũng gửi lời mời, nhưng không phải lựa chọn cuối cùng.

Một cầu thủ đẳng cấp cần môi trường đủ tầm để phát triển. Trong khi đó, hạng Nhất chỉ có số ít đội bóng đảm bảo chuyên môn, phần còn lại có trình độ thấp hơn đáng kể so với V.League. Điều này khiến việc duy trì và nâng cao phong độ trở nên khó khăn.

Thống kê cho thấy Công Phượng vẫn nằm trong nhóm ghi bàn hàng đầu. Mùa 2024/25, anh có 7 bàn cho Bình Phước (Đồng Nai), kém người dẫn đầu Tự Nhân 2 bàn. Tuy nhiên, con số này chưa tương xứng với kỳ vọng dành cho một tiền đạo từng được đánh giá cao, đặc biệt khi giải đấu không sử dụng ngoại binh.

Trong khi đó, những cầu thủ như Hoàng Đức từng thừa nhận chọn hạng Nhất vì yếu tố tài chính, nhưng nhanh chóng trở lại V.League để khẳng định giá trị. Với Công Phượng, cú sút hỏng phạt đền ở trận play-off với Đà Nẵng cuối mùa trước khiến anh lỡ cơ hội trở lại sân chơi cao nhất.

Mùa giải 2025/26, đóng góp của Công Phượng cho Đồng Nai gần như bằng không. Anh mới thi đấu 45 phút trong trận gặp Khánh Hòa hồi tháng 2, trước khi tiếp tục nghỉ dài hạn vì chấn thương. Phần lớn thời gian, vị trí quen thuộc của tiền đạo này là trên khán đài.

Dù vậy, sức hút cá nhân của Công Phượng vẫn còn. Hình ảnh người hâm mộ xin chữ ký khi Đồng Nai làm khách trước CA TP.HCM tại tứ kết Cúp Quốc gia cho thấy anh vẫn có chỗ đứng đặc biệt trong lòng khán giả. Nhưng trên mặt báo, cái tên từng làm mưa làm gió nay xuất hiện ngày càng thưa thớt.

Đồng Nai gần như chắc suất lên V.League mùa tới khi không có đối thủ xứng tầm. Tuy nhiên, khi tuổi tác ngày một lớn và thời gian thi đấu ngày càng ít, câu hỏi đặt ra là liệu Công Phượng còn cơ hội trở lại đỉnh cao, hay sẽ lặng lẽ khép lại sự nghiệp trong tiếc nuối.