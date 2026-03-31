Hot girl Lào gây chú ý khi cổ vũ tuyển Việt Nam

Sự xuất hiện của Maysaa Phanthabouasy tại sân Thiên Trường tối 31/3 trở thành điểm nhấn thú vị trước trận Việt Nam gặp Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Cô gái người Lào nổi tiếng với sự ủng hộ nhiệt tình cho bóng đá Việt Nam.

Không chỉ nóng lên bởi bầu không khí bóng đá, sân Thiên Trường còn thu hút sự chú ý với sự xuất hiện của Maysaa Phanthabouasy. Cô gái Lào quen mặt với cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á.

Xuất hiện từ sớm trước giờ bóng lăn, Maysaa nhanh chóng trở thành tâm điểm. Cô giao lưu, chụp ảnh cùng các cổ động viên Việt Nam trong sắc đỏ quen thuộc. Sự thân thiện và năng lượng tích cực của cô giúp bầu không khí bên ngoài sân vận động trở nên sôi động hơn.

Đáng chú ý, Maysaa còn có những tương tác thú vị với nhóm cổ động viên Malaysia. Cô hướng dẫn họ hô “Việt Nam vô địch”, tạo nên khoảnh khắc vui vẻ và đầy tiếng cười. Dù phía CĐV Malaysia nhanh chóng nhận ra và từ chối, không khí vẫn giữ được sự cởi mở và tôn trọng lẫn nhau.

Trên mạng xã hội, hình ảnh của Maysaa nhanh chóng lan tỏa. Nhiều bình luận hài hước cho rằng sự xuất hiện của cô là “điềm lành” cho tuyển Việt Nam. Một số người hâm mộ thậm chí tin rằng với sự cổ vũ này, đội nhà sẽ giành chiến thắng đậm.

Thực tế, sức hút của Maysaa không chỉ đến từ ngoại hình mà còn ở cách cô hòa nhập với cộng đồng bóng đá Việt Nam. Việc một cổ động viên đến từ Lào xuất hiện, cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam cho thấy sự kết nối đặc biệt giữa người hâm mộ trong khu vực.

Cô gái người Lào còn tinh nghịch dạy CĐV Malaysia hô "Việt Nam vô địch". Ảnh: Facebook nhân vật.

Bên cạnh đó, hình ảnh các cổ động viên Việt Nam tụ tập đông đảo, mặc áo đỏ sao vàng, mang theo cờ và trống cổ vũ tiếp tục khẳng định sức nóng của bóng đá tại Nam Định. Thiên Trường một lần nữa trở thành “chảo lửa” đúng nghĩa trước giờ bóng lăn.

Malaysia bước vào trận với tâm lý nặng nề sau án phạt, nhưng vẫn thể hiện rõ quyết tâm “rửa hận”. Đội bóng của HLV Peter Cklamovski có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí tập huấn tại Thái Lan trong dịp FIFA Days, đồng thời liên tục phát đi thông điệp quyết thắng trước Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam không thể xem đây là trận thủ tục. Sự trở lại của Văn Hậu, cùng Xuân Son và Hoàng Hên giúp đội hình được tăng cường. Dù vậy, Malaysia vẫn là đối thủ giàu kinh nghiệm, và chiến thắng nhọc nhằn trước Nepal là lời cảnh báo rõ ràng.

Sân Thiên Trường vỡ trận, CĐV có vé không thể vào Sức hút của trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Malaysia quá lớn khiến nhiều CĐV có vé nhưng không thể vào, tạo ra sự hỗn loạn trước giờ bóng lăn.