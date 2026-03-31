Hot girl Lào gây chú ý khi cổ vũ tuyển Việt Nam

  • Thứ ba, 31/3/2026 20:18 (GMT+7)
Sự xuất hiện của Maysaa Phanthabouasy tại sân Thiên Trường tối 31/3 trở thành điểm nhấn thú vị trước trận Việt Nam gặp Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Cô gái người Lào nổi tiếng với sự ủng hộ nhiệt tình cho bóng đá Việt Nam.

Không chỉ nóng lên bởi bầu không khí bóng đá, sân Thiên Trường còn thu hút sự chú ý với sự xuất hiện của Maysaa Phanthabouasy. Cô gái Lào quen mặt với cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á.

Xuất hiện từ sớm trước giờ bóng lăn, Maysaa nhanh chóng trở thành tâm điểm. Cô giao lưu, chụp ảnh cùng các cổ động viên Việt Nam trong sắc đỏ quen thuộc. Sự thân thiện và năng lượng tích cực của cô giúp bầu không khí bên ngoài sân vận động trở nên sôi động hơn.

Đáng chú ý, Maysaa còn có những tương tác thú vị với nhóm cổ động viên Malaysia. Cô hướng dẫn họ hô “Việt Nam vô địch”, tạo nên khoảnh khắc vui vẻ và đầy tiếng cười. Dù phía CĐV Malaysia nhanh chóng nhận ra và từ chối, không khí vẫn giữ được sự cởi mở và tôn trọng lẫn nhau.

Trên mạng xã hội, hình ảnh của Maysaa nhanh chóng lan tỏa. Nhiều bình luận hài hước cho rằng sự xuất hiện của cô là “điềm lành” cho tuyển Việt Nam. Một số người hâm mộ thậm chí tin rằng với sự cổ vũ này, đội nhà sẽ giành chiến thắng đậm.

Thực tế, sức hút của Maysaa không chỉ đến từ ngoại hình mà còn ở cách cô hòa nhập với cộng đồng bóng đá Việt Nam. Việc một cổ động viên đến từ Lào xuất hiện, cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam cho thấy sự kết nối đặc biệt giữa người hâm mộ trong khu vực.

Viet Nam anh 1

Cô gái người Lào còn tinh nghịch dạy CĐV Malaysia hô "Việt Nam vô địch". Ảnh: Facebook nhân vật.

Bên cạnh đó, hình ảnh các cổ động viên Việt Nam tụ tập đông đảo, mặc áo đỏ sao vàng, mang theo cờ và trống cổ vũ tiếp tục khẳng định sức nóng của bóng đá tại Nam Định. Thiên Trường một lần nữa trở thành “chảo lửa” đúng nghĩa trước giờ bóng lăn.

Malaysia bước vào trận với tâm lý nặng nề sau án phạt, nhưng vẫn thể hiện rõ quyết tâm “rửa hận”. Đội bóng của HLV Peter Cklamovski có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí tập huấn tại Thái Lan trong dịp FIFA Days, đồng thời liên tục phát đi thông điệp quyết thắng trước Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam không thể xem đây là trận thủ tục. Sự trở lại của Văn Hậu, cùng Xuân Son và Hoàng Hên giúp đội hình được tăng cường. Dù vậy, Malaysia vẫn là đối thủ giàu kinh nghiệm, và chiến thắng nhọc nhằn trước Nepal là lời cảnh báo rõ ràng.

Hình ảnh xúc động của Xuân Son, Hoàng Hên

Hai cầu thủ nhập tịch, Xuân Son và Hoàng Hên, cất cao quốc ca trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc trong trận đấu mà tuyển Việt Nam đề cao tinh thần quyết chiến quyết thắng.

Tuyển Việt Nam 3-0 Malaysia: Xuân Son lập cú đúp

Sau vài pha bỏ lỡ, Xuân Son liên tiếp ghi bàn ở phút 51 và 59 giúp tuyển Việt Nam gia tăng cách biệt ở trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup trên sân Thiên Trường vào tối 31/3.

Xem Malaysia, nhớ Công Phượng

Từng là biểu tượng một thời, nhưng những năm tháng mờ nhạt khiến Công Phượng dần rời xa ánh đèn sân khấu. Liệu “Messi Việt Nam” có đang trôi dần vào quên lãng?

Sân Thiên Trường vỡ trận, CĐV có vé không thể vào

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

    Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu là cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017.

    • Ngày sinh: 19/4/1999
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Chiều cao: 1.85 m

Xuan Son dem co bung an mung hinh anh

Xuân Son đếm cơ bụng ăn mừng

11 phút trước 20:20 31/3/2026

Tối 31/3, Nguyễn Xuân Son có màn ăn mừng độc đáo khi ghi bàn ở trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

CDV Malaysia buc xuc hinh anh

CĐV Malaysia bức xúc

44 phút trước 19:46 31/3/2026

Trên sân Thiên Trường tối 31/3, các CĐV Malaysia giăng biểu ngữ phản đối liên quan đến vấn đề nhập tịch gây tranh cãi của đội tuyển nước này thời gian qua.

