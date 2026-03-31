Xuân Son đếm cơ bụng ăn mừng

Tối 31/3, Nguyễn Xuân Son có màn ăn mừng độc đáo khi ghi bàn ở trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Màn ăn mừng đặc biệt của Xuân Son.

Sau hiệp một thi đấu chưa thực sự hiệu quả với vài cơ hội bị bỏ lỡ, chân sút mang áo số 12 kịp thời lên tiếng ở thời điểm then chốt. Từ tình huống xuống biên đầy tốc độ ở phút 51, Hoàng Hên tạt bóng chuẩn xác để Xuân Son đánh đầu cận thành, nhân đôi cách biệt cho tuyển Việt Nam. Pha phối hợp ăn ý giữa hai cầu thủ từng sát cánh tại CLB Nam Định cho thấy sự kết nối ngày càng tốt trên hàng công.

Sau bàn thắng, điều khiến khán giả tại sân Thiên Trường chú ý nhất lại là màn ăn mừng độc đáo của tiền đạo này. Sau khi lập công, Xuân Son bình thản vén áo và đếm từng múi cơ bụng trước ống kính, như một cách khẳng định thể trạng và sự tự tin của bản thân.

Hành động được xem là lời đáp trả thẳng thắn trước những chỉ trích nhắm vào anh sau trận giao hữu thắng Bangladesh 3-0. Hôm 26/3, Xuân Son bị nhận xét có dấu hiệu tăng cân và thi đấu thiếu thanh thoát. Thay vì lên tiếng, tiền đạo này chọn cách phản hồi bằng màn trình diễn trên sân cỏ.

Tới phút 59, Xuân Son hoàn tất cú đúp với một cú đánh đầu dũng mãnh khác. Bàn thắng cùng phong độ tích cực trước Malaysia giúp Xuân Son giải tỏa áp lực và mang đến tín hiệu tích cực cho hàng công tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận, trong khi Malaysia dường như có dấu hiệu sụp đổ tại Thiên Trường.