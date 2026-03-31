CĐV Malaysia bức xúc

  • Thứ ba, 31/3/2026 19:46 (GMT+7)
Trên sân Thiên Trường tối 31/3, các CĐV Malaysia giăng biểu ngữ phản đối liên quan đến vấn đề nhập tịch gây tranh cãi của đội tuyển nước này thời gian qua.

Trên khán đài, CĐV đội khách giăng biểu ngữ với thông điệp: "Danh dự không phải để mua bán, hãy trả lại bóng đá cho người dân". Động thái cho thấy làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ "Hổ Malay" về vấn đề nhập tịch khiến đội nhà bị xử thua 2 trận

Trên sân, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia không còn ý nghĩa về điểm số nhưng thu hút sự chú ý lớn. Cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027 sớm an bài khi Việt Nam giành quyền đi tiếp sau quyết định xử thua Malaysia của AFC vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Tuy nhiên, màn tái đấu vẫn mang ý nghĩa danh dự và là cơ hội để cả 2 đội khẳng định vị thế.

Ngay phút thứ 6, tuyển Việt Nam sớm tạo dấu ấn với bàn mở tỷ số từ một tình huống đá phạt góc được tổ chức bài bản. Đây tiếp tục là minh chứng cho sự hiệu quả trong cách triển khai bóng chết dưới thời HLV Kim Sang-sik. Lợi thế sớm giúp đội chủ nhà chơi chủ động hơn, đồng thời gây thêm áp lực lên đối thủ vốn đang chịu nhiều sức ép tâm lý.

Ở phần sân bên kia, Malaysia nhập cuộc với quyết tâm cao nhằm lấy lại danh dự sau án phạt. Đội bóng của HLV Peter Cklamovski có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bao gồm cả chuyến tập huấn tại Thái Lan. Không còn phụ thuộc vào lực lượng nhập tịch, Malaysia muốn chứng minh năng lực thực sự bằng chính nội lực của mình.

Diễn biến trên sân cùng phản ứng từ khán đài cho thấy đây không đơn thuần là một trận cầu thủ tục. Danh dự, niềm tin và hình ảnh của bóng đá khu vực đều được đặt lên bàn cân trong cuộc đối đầu đầy nhạy cảm này.

Tuyển Việt Nam 3-0 Malaysia: Xuân Son lập cú đúp

Sau vài pha bỏ lỡ, Xuân Son liên tiếp ghi bàn ở phút 51 và 59 giúp tuyển Việt Nam gia tăng cách biệt ở trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup trên sân Thiên Trường vào tối 31/3.

Minh Nghi

    Tối 31/3, Nguyễn Xuân Son có màn ăn mừng độc đáo khi ghi bàn ở trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

    Sự xuất hiện của Maysaa Phanthabouasy tại sân Thiên Trường tối 31/3 trở thành điểm nhấn thú vị trước trận Việt Nam gặp Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

    Hai cầu thủ nhập tịch, Xuân Son và Hoàng Hên, cất cao quốc ca trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc trong trận đấu mà tuyển Việt Nam đề cao tinh thần quyết chiến quyết thắng.

