Xuân Son nói được, làm được?

Thông điệp “31/3/2026” từng gây chú ý sau thất bại 0-4 trước Malaysia giờ trở thành lời hẹn để Xuân Son chứng minh giá trị của mình.

Không phải một phát biểu dài dòng hay lời tuyên bố hùng hồn, Nguyễn Xuân Son chọn cách gửi đi thông điệp chỉ bằng 8 ký tự: “31/3/2026”.

Thời điểm ấy là vào ngày 10/6/2025, tuyển Việt Nam vừa trải qua thất bại nặng nề 0-4 trước Malaysia tại Bukit Jalil ở vòng loại Asian Cup 2027. Một trận thua không chỉ làm tổn thương vị thế, mà còn đánh vào niềm tin.

Và trong khoảnh khắc đó, Xuân Son, người không thể ra sân vì chấn thương, đã chọn cách lên tiếng theo cách rất riêng.

Xuân Son trở lại

Gần một năm trôi qua, bối cảnh đã thay đổi. Tuyển Việt Nam giành vé dự Asian Cup 2027 sau khi Malaysia bị AFC xử thua hai trận 0-3 do sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Cục diện bảng F vì thế được định đoạt sớm.

Nhưng điều đó không làm giảm đi ý nghĩa của cuộc tái đấu. Ngược lại, nó khiến lời hẹn của Xuân Son trở nên đáng chú ý hơn: khi áp lực điểm số không còn, thứ còn lại là danh dự và câu trả lời.

Xuân Son lúc này không còn là cái tên chỉ được nhắc đến trong tiếc nuối. Anh trở lại sau chấn thương dây chằng nghiêm trọng, thời gian khiến tiền đạo này phải rời xa sân cỏ gần một năm.

Sự trở lại ấy không ồn ào, nhưng đủ để người ta nhận ra một Xuân Son vẫn giữ được bản năng săn bàn và khát khao chứng tỏ bản thân trong màu áo CLB. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng lại ở những bàn thắng.

Gần đây, HLV Kim Sang Sik từng nhắc đến vấn đề thể trạng, cụ thể là cân nặng của Xuân Son sau trận giao hữu thắng Bangladesh hôm 26/3. Đó không phải là lời phê bình gay gắt, nhưng là một thông điệp rõ ràng: để trở lại đội tuyển, chỉ ghi bàn là chưa đủ.

Một tiền đạo ở cấp độ đội tuyển cần đạt trạng thái thể lực tối ưu, sẵn sàng đáp ứng cường độ cao và áp lực lớn.

Ở góc độ nào đó, đây chính là thách thức lớn nhất với Xuân Son. Sau chấn thương dài hạn, việc lấy lại phong độ đã khó, duy trì thể trạng ổn định còn khó hơn.

Không ít cầu thủ từng đánh mất chính mình trong giai đoạn trở lại, khi cơ thể không còn đáp ứng được yêu cầu khắc nghiệt như trước. Xuân Son đang đứng trước lằn ranh ấy.

Nhưng cũng chính tại đây, thông điệp “31/3/2026” cần được hiểu theo một cách khác. Đó không chỉ là lời nhắn gửi tới Malaysia, mà còn là lời cam kết với chính bản thân anh.

Một cột mốc để trở lại, để sửa sai và để chứng minh rằng thất bại năm nào không phải là dấu chấm hết.

Đáp trả thế nào, Xuân Son?

Malaysia vẫn là đối thủ nhiều duyên nợ. Dù không còn 7 cầu thủ “nhập tịch lậu” từng gây tranh cãi, đội bóng này vẫn mang đến những thách thức thực sự.

Quan trọng hơn, Malaysia bước vào trận đấu với tâm thế muốn khẳng định rằng chiến thắng 4-0 trước đây không phải là tai nạn. Trong bối cảnh ấy, Việt Nam không thể xem nhẹ, và Xuân Son, nếu đá chính, sẽ phải đối diện với một bài kiểm tra đúng nghĩa.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ, lần này Xuân Son có cơ hội trực tiếp trả lời trên sân. Không còn là người ngoài cuộc, không còn là khán giả bất lực trước thất bại của đội tuyển. Anh có thể bước ra, thi đấu và biến lời hẹn năm nào thành hành động cụ thể.

Người hâm mộ có quyền chờ đợi. Không chỉ vì những gì Xuân Son từng thể hiện tại ASEAN Cup 2024 với 7 bàn thắng, mà còn bởi cách anh chọn đối diện với thất bại. Không né tránh, không đổ lỗi, chỉ là một lời hẹn ngắn gọn nhưng đủ để tạo nên kỳ vọng.

Bóng đá không vận hành theo những câu chuyện cổ tích. Một thông điệp không đảm bảo cho một màn trình diễn. Nhưng đôi khi, chính những chi tiết nhỏ như vậy lại tạo nên động lực lớn. Với Xuân Son, ngày 31/3 không còn là ký tự trên mạng xã hội. Nó là áp lực, là mục tiêu và cũng là cơ hội.

Việt Nam đã có vé dự Asian Cup 2027. Nhưng câu chuyện với Malaysia vẫn chưa kết thúc. Và với Xuân Son, câu chuyện cá nhân của anh cũng vậy. Sau tất cả, điều người ta chờ không phải là một dòng trạng thái khác, mà là cách anh biến lời nói thành hành động.

Ngày 31/3 sẽ đến. Và khi đó, Xuân Son không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải trả lời, bằng chính đôi chân của mình.