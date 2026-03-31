Lý do Việt Nam bị thổi penalty trước Malaysia

Tối 31/3, trọng tài gây tranh cãi khi cho Malaysia hưởng phạt đền ở trận gặp tuyển Việt Nam thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Văn Hậu va chạm quyết liệt với cầu thủ Malaysia.

Trên sân Thiên Trường, tình huống dẫn đến quả phạt đền của tuyển Malaysia ở phút 75 trở thành điểm nhấn gây tranh cãi. Nhiều khán giả có mặt trên khán đài lẫn theo dõi trên truyền hình, thậm chí cả một số tuyển thủ Việt Nam thi đấu trên sân cũng không hiểu rõ quyết định của trọng tài.

Xuất phát từ pha đá phạt bên cánh phải, bóng được treo vào khu vực cấm địa của tuyển Việt Nam. Trong nỗ lực phòng ngự, hậu vệ Văn Hậu tranh chấp quyết liệt với Daniel Ting. Tuy nhiên, ở thời điểm nhạy cảm, hậu vệ của CLB CAHN có động tác kéo người ngay trong vùng cấm.

Dù diễn ra nhanh và không quá rõ ràng ở góc quay thông thường, tình huống này vẫn không qua mắt được trọng tài chính Chae Sang Hyeop. Ngay lập tức, ông chỉ tay vào chấm 11 m, trao cơ hội cho tuyển Malaysia. Quyết định được đưa ra dứt khoát, không có sự tham khảo nào khác do trận đấu không áp dụng công nghệ VAR.

Trên chấm phạt đền, Endrick thực hiện cú sút đầy quyết đoán, đưa bóng đi hiểm hóc khiến thủ môn Filip Nguyễn hoàn toàn bó tay. Bàn thắng giúp Malaysia rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Xét về luật, pha kéo người là lỗi khá rõ ràng nếu trọng tài có góc quan sát thuận lợi. Trong bối cảnh không có VAR hỗ trợ, mọi quyết định đều phụ thuộc hoàn toàn vào nhận định của trọng tài chính. Điều này khiến những pha bóng như của Văn Hậu trở nên nhạy cảm hơn, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn.

Highlights Việt Nam 3-1 Malaysia Tối 31/3, tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 trước Malaysia thuộc thuộc vòng loại Asian Cup 2027.