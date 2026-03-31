Thắng lợi 3-1 trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 tối 31/3 giúp tuyển Việt Nam tạo thêm thành tích ấn tượng dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Tuyển Việt Nam nối dài kỷ lục Đông Nam Á. Ảnh: Việt Linh

Trên sân Thiên Trường, tuyển Việt Nam trình diễn bộ mặt hứng khởi và giành chiến thắng thuyết phục trước Malaysia. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik nối dài chuỗi thắng lên con số 13, thiết lập kỷ lục mới của bóng đá Đông Nam Á.

Lần gần nhất tuyển Việt Nam không thể giành chiến thắng là trận hòa 1-1 trước Philippines ở vòng bảng ASEAN Cup 2024. Sau đó, thầy trò HLV Kim thắng liên tiếp tại giải đấu này khi lần lượt chạm trán Myanmar, Singapore và Thái Lan.

Sau khi lên ngôi tại ASEAN Cup 2024, tuyển Việt Nam tiếp tục đánh bại Campuchia ở trận giao hữu, sau đó liên tiếp thắng Lào (2 trận) và Nepal (2 trận). Đáng chú ý, thầy trò HLV Kim được AFC xử thắng 3-0 trước Malaysia ở trận lượt đi trên sân khách do đối thủ vi phạm quy định nhập tịch, trước khi tiếp tục thắng 3-1 ở lượt về tối 31/3.

Trong chuỗi trận nói trên, đội tuyển Việt Nam ghi 37 bàn và chỉ để thủng lưới 7 lần, con số rất ấn tượng trong gần hai năm qua.

Trước trận đấu, HLV Kim thừa nhận đội tuyển Việt Nam đặt quyết tâm chiến thắng dù đã có vé đi tiếp trong tay.

“Với việc đã vào VCK Asian Cup 2027, trận đấu này chúng tôi muốn thắng, đồng thời xem đây là cơ hội tổng duyệt cho những mục tiêu phía trước và vòng chung kết năm sau. Mục tiêu chung của đội là giành chiến thắng", HLV Kim nói.

Trước đây, chuỗi thắng dài nhất của đội tuyển Việt Nam là 6 trận, trước Afghanistan, Singapore, Ấn Độ, Philippines, Lào và Malaysia vào năm 2022 dưới thời HLV Park Hang-seo.

Trong khi đó, chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp của tuyển Việt Nam tại Đông Nam Á đã bỏ xa các đối thủ xếp sau như Indonesia (giai đoạn 1968-1969), Thái Lan (1995-1996) và Singapore (2004-2005) - cùng dừng lại ở mốc 9 trận.

Chiến thắng trước Malaysia giúp Việt Nam khép lại vòng loại AFC Asian Cup 2027 với ngôi nhất bảng F cùng 18 điểm, qua đó giành tấm vé duy nhất đến vòng chung kết.

Highlights Việt Nam 3-1 Malaysia

