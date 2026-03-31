Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi Việt Nam hạ gục Malaysia

Tối 31/3, chiến thắng 3-1 của đội Việt Nam trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 làm nức lòng người hâm mộ trong nước và thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng CĐV Đông Nam Á.

Việt Nam có chiến thắng thuyết phục trước Malaysia. Ảnh: Việt Linh.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, hàng loạt bình luận tỏ ra ấn tượng trước màn trình diễn thuyết phục của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Nhiều CĐV quốc tế gửi lời chúc mừng, đánh giá Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng và hứa hẹn có thể làm nên chuyện tại đấu trường châu lục.

Một tài khoản từ Iraq thậm chí bình luận: "Chúc mừng Việt Nam, các bạn xứng đáng. Hẹn gặp ở Asian Cup 2027". Trong khi đó, người hâm mộ Indonesia hay Thái Lan đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sức mạnh của tuyển Việt Nam.

Bên cạnh những lời khen, không ít ý kiến hài hước cũng xuất hiện, cho rằng Malaysia "cần Messi", ví von đội bóng này "không thể hiện gì ra hồn khi mất sạch dàn nhập tịch" hay "không có cầu thủ nhập tịch, không thể mở hội".

Ngoài ra, hầu hết CĐV khu vực đều khẳng định Nguyễn Xuân Son thật sự đáng sợ. Trên sân Thiên Trường, tiền đạo Xuân Son tỏa sáng với cú đúp ở các phút 51 và 59, góp công lớn giúp Việt Nam kiểm soát thế trận.

Với chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục trước Malaysia, HLV Kim Sang-sik chỉ còn kém kỷ lục bất bại của người tiền nhiệm Park Hang-seo đúng một trận không thua nữa (17 so với 18).

Tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng 6 trận. Trong khi đó, "Hổ Malay" còn rất nhiều việc phải làm để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Thất bại cho thấy khoảng cách rất lớn giữa dàn cầu thủ nhập tịch gây tranh cãi với đội hình hiện tại.

