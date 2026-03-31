FIFA nói về Việt Nam: 'Vừa Mạnh, vừa Son lại vừa Hên'

Tối 31/3, fanpage FIFA dành riêng chế độ hiển thị cho độc giả Việt Nam để tôn vinh màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trận thắng Malaysia 3-1 thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Cách chơi chữ độc đáo của FIFA dành cho tuyển Việt Nam.

Trên fanpagae chính thức, FIFA đăng tải hình ảnh 3 tuyển thủ Việt Nam gồm Đỗ Hoàng Hên, Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Xuân Son đang ăn mừng kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ấn tượng: "Vừa Mạnh, vừa Son lại vừa Hên".

Thông điệp nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ khi thu hút hàng nghìn lượt tương tác chỉ trong ít phút đăng tải bởi cách chơi chữ độc đáo, gắn liền với những nhân tố nổi bật trong trận đấu.

Tại Thiên Trường, Duy Mạnh ghi dấu ấn với bàn thắng mở tỷ số, trong khi Xuân Son tỏa sáng rực rỡ với cú đúp ở các phút 51 và 59. Bên cạnh đó, yếu tố "Hên": được nhắc đến như một cách nói vui về tình huống kiến tạo cho Xuân Son, góp phần hoàn thiện chiến thắng thuyết phục.

Màn trình diễn của tuyển Việt Nam được đánh giá cao nhờ lối chơi chủ động, kiểm soát tốt thế trận và tận dụng hiệu quả cơ hội. Trước đối thủ giàu thể lực như Malaysia, các học trò của HLV Kim Sang-sik cho thấy sự gắn kết, bản lĩnh và khả năng bùng nổ đúng thời điểm.

Chiến thắng 3-1 không giúp Việt Nam khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên bản đồ bóng đá khu vực. Việc FIFA trực tiếp nhắc đến cũng phần nào cho thấy sức hút và dấu ấn mà đội tuyển đang tạo ra, mở ra nhiều kỳ vọng cho chặng đường phía trước.

Highlights Việt Nam 3-1 Malaysia

Sát cánh cùng thể thao Việt Nam với FPT Play, xem ngay tại: fptplay.vn