FIFA nói về Việt Nam: 'Vừa Mạnh, vừa Son lại vừa Hên'

  • Thứ ba, 31/3/2026 21:41 (GMT+7)
Tối 31/3, fanpage FIFA dành riêng chế độ hiển thị cho độc giả Việt Nam để tôn vinh màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trận thắng Malaysia 3-1 thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Cách chơi chữ độc đáo của FIFA dành cho tuyển Việt Nam.

Trên fanpagae chính thức, FIFA đăng tải hình ảnh 3 tuyển thủ Việt Nam gồm Đỗ Hoàng Hên, Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Xuân Son đang ăn mừng kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ấn tượng: "Vừa Mạnh, vừa Son lại vừa Hên".

Thông điệp nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ khi thu hút hàng nghìn lượt tương tác chỉ trong ít phút đăng tải bởi cách chơi chữ độc đáo, gắn liền với những nhân tố nổi bật trong trận đấu.

Tại Thiên Trường, Duy Mạnh ghi dấu ấn với bàn thắng mở tỷ số, trong khi Xuân Son tỏa sáng rực rỡ với cú đúp ở các phút 51 và 59. Bên cạnh đó, yếu tố "Hên": được nhắc đến như một cách nói vui về tình huống kiến tạo cho Xuân Son, góp phần hoàn thiện chiến thắng thuyết phục.

Màn trình diễn của tuyển Việt Nam được đánh giá cao nhờ lối chơi chủ động, kiểm soát tốt thế trận và tận dụng hiệu quả cơ hội. Trước đối thủ giàu thể lực như Malaysia, các học trò của HLV Kim Sang-sik cho thấy sự gắn kết, bản lĩnh và khả năng bùng nổ đúng thời điểm.

Chiến thắng 3-1 không giúp Việt Nam khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên bản đồ bóng đá khu vực. Việc FIFA trực tiếp nhắc đến cũng phần nào cho thấy sức hút và dấu ấn mà đội tuyển đang tạo ra, mở ra nhiều kỳ vọng cho chặng đường phía trước.

Highlights Việt Nam 3-1 Malaysia Tối 31/3, tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 trước Malaysia thuộc thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

'Đầu vàng' của Xuân Son

Tối 31/3, Nguyễn Xuân Son ghi 2 bàn thắng bằng đầu giúp tuyển Việt Nam đè bẹp Malaysia với tỷ số 3-1 thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

38 phút trước

Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi Việt Nam hạ gục Malaysia

Tối 31/3, chiến thắng 3-1 của đội Việt Nam trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 làm nức lòng người hâm mộ trong nước và thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng CĐV Đông Nam Á.

50 phút trước

Lý do Việt Nam bị thổi penalty trước Malaysia

Tối 31/3, trọng tài gây tranh cãi khi cho Malaysia hưởng phạt đền ở trận gặp tuyển Việt Nam thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

1 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

Bong da Singapore lam nen lich su hinh anh

Bóng đá Singapore làm nên lịch sử

2 phút trước 22:02 31/3/2026



Tối 31/3, Singapore thắng Bangladesh với tỷ số 1-0 và khép lại vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích ấn tượng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

