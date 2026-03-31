'Đầu vàng' của Xuân Son

Trước giờ bóng lăn, Xuân Son khiến người hâm mộ chú ý bằng dòng trạng thái ngắn gọn "31/3/2026", như lời hẹn cho màn "đòi nợ" sau thất bại ở lượt đi tại Bukit Jalil. Và trên sân Thiên Trường quen thuộc, anh không chỉ giữ lời hứa mà còn làm điều đó theo cách thuyết phục nhất.
Sau hiệp một giằng co, Xuân Son bắt đầu lên tiếng ở phút 51. Từ pha phối hợp bên cánh với Đỗ Hoàng Hên, anh chọn vị trí chuẩn xác trước khi tung cú đánh đầu dũng mãnh, nhân đôi cách biệt cho tuyển Việt Nam.
Chỉ 8 phút sau, chân sút này tiếp tục tái hiện kịch bản tương tự. Anh băng cắt đầy quyết đoán, đánh đầu hiểm hóc, nhân đôi cách biệt. Hai pha lập công đều mang đậm dấu ấn của một trung phong hiện đại với sự mạnh mẽ, nhạy bén và cực kỳ hiệu quả trong không chiến.
Không chỉ ghi bàn, Xuân Son còn cho thấy sự kết nối tốt với các đồng đội. Anh liên tục di chuyển rộng, làm tường và tạo khoảng trống, giúp mặt trận tấn công của tuyển Việt Nam vận hành trơn tru. Sự ăn ý giữa anh và Hoàng Hên mang đến nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.
Nhờ cú đúp của Xuân Son, tuyển Việt Nam hoàn toàn nắm thế chủ động. Phải đến phút 77, Malaysia mới rút ngắn tỷ số xuống 1-3 sau khi Endrick thực hiện thành công quả phạt đền, xuất phát từ tình huống phạm lỗi của Đoàn Văn Hậu.
Với Xuân Son, màn trình diễn rực sáng tại Thiên Trường cho thấy anh vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công tuyển Việt Nam. Anh đáp trả những lời chê bai trước đó bằng màn thể hiện quá tuyệt vời.
Những phút cuối, Xuân Son gặp vấn đề thể lực và phải rời sân, song dấu ấn anh để lại là quá rõ nét.
Sự tỏa sáng đúng thời điểm của tiền đạo thuộc biên chế Nam Định không chỉ giúp tuyển Việt Nam đòi lại món nợ đã vay, mà còn khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng công.
Chiến thắng 3-1 giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại vòng loại với ngôi nhất bảng với thành tích toàn thắng 6 trận, qua đó giành vé dự Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.
