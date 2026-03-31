Thái Lan nối gót Việt Nam dự Asian Cup 2027

Chiến thắng 2-1 trên sân Rajamangala giúp Thái Lan vượt qua Turkmenistan để đoạt ngôi đầu bảng D và giành vé dự Asian Cup 2027.

Thái Lan vượt qua Turkmenistan bằng hai pha đánh đầu của các hậu vệ. Ảnh: FAT

Tối 31/3, đội tuyển Thái Lan bước vào trận "chung kết" bảng D vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 với Turkmenistan trên sân Rajamangala. Hai đội cùng có 12 điểm sau 5 lượt trận, nhưng Thái Lan xếp dưới do thua 1-3 ở lượt đi. Điều đó buộc "Voi chiến" phải thắng để giành quyền đi tiếp.

Ngay từ đầu trận, Thái Lan chủ động kiểm soát thế trận. Đội chủ nhà triển khai bóng chắc chắn, duy trì nhịp độ vừa phải nhưng vẫn tạo được sức ép liên tục. Sau nhiều pha hãm thành, bước ngoặt đến ở phút 15. Từ quả phạt góc của Theerathon, Suphanan Bureerat bật cao đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho Thái Lan.

Bàn thắng giúp đội chủ nhà thi đấu tự tin hơn. Họ tiếp tục cầm bóng và tổ chức tấn công đa dạng. Supachai, Chanathip hay Anan đều có cơ hội, nhưng các pha dứt điểm chưa đủ chính xác để nhân đôi cách biệt. Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 cho Thái Lan, đồng nghĩa họ tạm thời giành vé dự Asian Cup.

Sang hiệp hai, thế trận thay đổi. Thái Lan chơi nóng vội hơn, trong khi Turkmenistan dần đẩy cao đội hình. Phút 60, đội khách có bàn gỡ. Teymur Charyyev băng lên từ tuyến hai, tung cú sút chìm ngoài vòng cấm đưa bóng vào góc thấp, san bằng tỷ số 1-1.

Bàn thua khiến Thái Lan gặp áp lực lớn. HLV Anthony Hudson buộc phải điều chỉnh nhân sự, tăng cường hàng công với sự xuất hiện của Soonsup-Bell. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn gặp khó trong việc tạo ra cơ hội rõ ràng.

Khi trận đấu trôi về cuối, kịch tính được đẩy lên cao. Phút 89, từ một tình huống phạt góc của Theerathon, Manuel Bihr không bị kèm và đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Lan.

Những phút bù giờ sau đó chứng kiến nỗ lực của Turkmenistan, nhưng Thái Lan giữ vững lợi thế. Chiến thắng nghẹt thở giúp “Voi chiến” vượt lên dẫn đầu bảng D và giành quyền tham dự Asian Cup 2027, hoàn tất mục tiêu với màn trình diễn đầy cảm xúc trên sân nhà.

