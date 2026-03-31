Áp lực đè nặng cả nền bóng đá Thái Lan trước trận cầu sinh tử

Đội tuyển Thái Lan đang bước vào những giờ phút căng thẳng tột độ trước cuộc đọ sức mang tính sống còn với Turkmenistan tại lượt trận cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2027.

Thái Lan ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong trận thua Turkmenistan 1-3 - Ảnh: AFC.

Thất bại cay đắng 1-3 ở trận lượt đi buộc bầy "Voi chiến" phải giành chiến thắng với cách biệt ít nhất hai bàn nếu muốn đoạt vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Trận đấu này diễn ra giữa lúc cả nền bóng đá xứ chùa vàng đang phải gồng mình chống đỡ vô vàn sức ép từ sự vươn lên mạnh mẽ của các đối thủ láng giềng.

Nỗi ám ảnh từ sự trỗi dậy của láng giềng

Những thành công rực rỡ của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua đang tạo ra một sức nặng tâm lý khổng lồ lên vai người Thái. Cơn ác mộng bắt đầu từ đầu năm 2025 khi đội tuyển Việt Nam trực tiếp tước đoạt ngôi vương ASEAN Cup của "Voi chiến".

Nỗi đau tiếp tục bị khoét sâu vào cuối năm khi "các chiến binh sao Vàng" quật ngã chính đội chủ nhà Thái Lan để giành huy chương Vàng SEA Games. Việc U23 Việt Nam xuất sắc đoạt huy chương đồng châu Á 2026, trong khi Thái Lan ngậm ngùi rời giải ngay từ vòng bảng, càng xát thêm muối vào niềm kiêu hãnh của họ.

Giờ đây, khi đội tuyển Việt Nam hiên ngang có lần thứ ba liên tiếp vượt qua vòng loại Asian Cup 2027, việc Thái Lan phải ngồi nhà xem giải đấu qua TV là điều người hâm mộ xứ sở chùa vàng tuyệt đối không thể chấp nhận.

Sức ép đè nặng lên Liên đoàn Bóng đá Thái Lan tiếp tục gia tăng dữ dội khi chứng kiến sự tiến bộ thần tốc của bóng đá Indonesia. Vốn luôn tự hào là vị vua tuyệt đối của bộ môn futsal tại Đông Nam Á, người Thái phải nếm mùi cay đắng khi bị chính Indonesia đoạt mất tấm HCV SEA Games.

Những tổn thương của thể thao xứ chùa vàng càng thêm chồng chất khi chứng kiến đội tuyển quốc gia Indonesia thi đấu thăng hoa tại vòng loại World Cup 2026, cùng với vị trí á quân châu Á môn futsal mà đội bóng xứ vạn đảo vừa giành được.

Ở sân chơi dành cho nữ, Thái Lan cũng đang đánh mất vị thế thống trị khi tụt xuống vị trí thứ ba, xếp sau Philippines và Việt Nam. Quá nhiều sự thụt lùi trên nhiều mặt trận khiến trận đấu với Turkmenistan và tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất để vớt vát lại danh dự cho tổ chức quản lý bóng đá Thái Lan lúc này.

Turkmenistan thắng Thái Lan 3-1 vào tháng 6 năm ngoái - Ảnh: AFC

Thử thách tâm lý trước rào cản Turkmenistan

Xét về thực lực, đại diện đến từ Trung Á hoàn toàn không phải là đội bóng có sức mạnh áp đảo như Iran hay Uzbekistan. Đội hình của Turkmenistan chủ yếu quy tụ những cầu thủ đang thi đấu ở giải quốc nội, với duy nhất một cái tên đang chơi bóng tại giải vô địch quốc gia Belarus là Teymur Caryyew.

Phong độ của đội bóng này tại chiến dịch vòng loại châu Á cũng cực kỳ kém cỏi mỗi khi phải thi đấu xa rời vùng khí hậu Trung Á khô nóng. Điển hình là việc họ chỉ có thể giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1 tại Đài Bắc Trung Hoa và thậm chí nhận thất bại 0-1 trước Sri Lanka. Để đối chiếu, Thái Lan từng dễ dàng thắng tại Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 6-1 và vùi dập Sri Lanka 4-0.

Tới nay, thất bại 1-3 của Thái Lan trước Turkmenistan ở trận lượt đi vẫn được xem là kết quả vô cùng khó hiểu. Lời giải thích hợp lý nhất được giới chuyên môn đưa ra là do các cầu thủ Thái Lan không thể thích nghi với thời tiết khô nóng đặc trưng tại Arkadag vào tháng 6.

Tuy nhiên, trong trận tái đấu sắp tới, mọi lợi thế về thời tiết lẫn sự cuồng nhiệt trên khán đài sân nhà đều hoàn toàn nghiêng về phía "Voi chiến". Họ chỉ cần thi đấu đúng với khả năng thực sự của mình là có thể tự quyết định số phận.

Thế nhưng, bài toán nan giải nhất đối với người Thái lúc này lại là không được đánh mất mình. Việc liên tục đánh mất bản lĩnh ở những thời khắc quyết định đang trở thành một căn bệnh trầm kha của bóng đá Thái Lan thời gian qua.

Họ đánh mất chính mình trên hàng loạt đấu trường, từ cấp độ đội tuyển quốc gia (thua ngược Việt Nam 2-3 trong trận chung kết lượt về), đội U23 thua ngược Việt Nam 2-3 tại chung kết SEA Games dù dẫn trước 2 bàn, cho đến việc đội tuyển futsal đánh rơi HCV dù chỉ cần một kết quả không thua quá ba bàn trước Indonesia.

Không ai biết Thái Lan ra sân tối nay với bộ mặt nào?