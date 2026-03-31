HLV Malaysia nhận xét về các cầu thủ nhập tịch của Việt Nam

Nhà cầm quân Peter Cklamovski cho rằng các cầu thủ Malaysia đã thể hiện tinh thần và tạo ra cơ hội, dù nhận thất bại 1-3 trước Việt Nam.

HLV Peter Cklamovski đánh giá cao tuyển Việt Nam cũng như các cầu thủ nhập tịch mà HLV Kim Sang-sik có trong đội hình.

Tối 31/3 trên sân Thiên Trường, Malaysia thua 1-3 trước Việt Nam ở trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Sau trận, HLV Peter Cklamovski của Malaysia vẫn đánh giá tích cực về màn thể hiện của các học trò.

“Chúng tôi thủng lưới sớm trong hiệp một từ tình huống phạt góc của Việt Nam. Sang hiệp hai, điều tương tự cũng xảy ra. Tuy nhiên, các cầu thủ đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trong hiệp hai, chúng tôi có 4-5 cơ hội nhưng không thể tận dụng”, ông nói.

Nhà cầm quân người Australia nhấn mạnh đội bóng của ông vẫn giữ được sự quyết tâm khi phải thi đấu trên sân khách. “Các cầu thủ đã thể hiện tinh thần tốt dù phải chơi trên sân đối phương. Những gì đã diễn ra cho thấy bóng đá Malaysia có những tín hiệu tích cực. Tôi tự hào về họ”, ông chia sẻ.

Khi được hỏi về tuyển Việt Nam, HLV Cklamovski đánh giá cao chất lượng đội hình của đối thủ, đặc biệt là các cầu thủ gốc Brazil. “Khoảng 6 tháng qua là giai đoạn khó khăn với nhiều cầu thủ, nhưng họ vẫn nỗ lực thi đấu. Tôi rất trân trọng điều đó. Việt Nam là đội bóng tốt, các cầu thủ gốc Brazil của họ có chất lượng. Chúng tôi có cơ hội, nhưng không thể tận dụng. Đó là sự khắc nghiệt của bóng đá”, ông nhận định.

Khép lại, HLV trưởng Malaysia khẳng định các cầu thủ xứng đáng được ghi nhận và còn tiềm năng phát triển. “Vòng loại đã kết thúc, nhưng các cầu thủ đã cống hiến cho người hâm mộ, gia đình và đất nước. Họ cho thấy năng lực và tinh thần thi đấu. Dù phải chơi trên sân khách với sức ép lớn, họ vẫn nỗ lực. Tôi tin đội bóng này có thể phát triển hơn trong tương lai”, ông nói.

Sát cánh cùng thể thao Việt Nam với FPT Play, xem ngay tại: fptplay.vn