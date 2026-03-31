Lời tuyên chiến của Xuân Son gây sốt trở lại

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son thi đấu chói sáng trong chiến thắng 3-1 của tuyển Vietnam trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 tối 31/3.

Highlights Việt Nam 3-1 Malaysia Tối 31/3, tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 trước Malaysia thuộc thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Trước khi có màn phục thù ngọt ngào trên sân Thiên Trường, người hâm mộ Việt Nam từng trải qua ngày đen tối khi đội tuyển thua 0-4 trên sân khách ở lượt đi ngày 10/6/2025. Khi đó, chưa ai biết đến những tranh cãi liên quan đến vấn đề nhập tịch của đối thủ, và cảm giác chung của người hâm mộ Việt Nam là đội tuyển đã bị áp đảo hoàn toàn trong cả trận.

Giữa bầu không khí nặng nề đó, Xuân Son lại có phản ứng đầy khác biệt. Dù đang trong quá trình dưỡng thương, tiền đạo sinh năm 1997 vẫn đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn: “31/03/2026”. Không lời giải thích, không cảm xúc tiêu cực, nhưng thông điệp nhanh chóng được hiểu như một lời hẹn tái đấu, đồng thời thể hiện quyết tâm phục thù.

Trên thực tế, Xuân Son từng đối mặt với không ít hoài nghi về sự gắn bó khi khoác áo đội tuyển. Tuy nhiên, cách anh phản ứng sau thất bại cho thấy tinh thần mạnh mẽ và niềm tự hào không kém bất kỳ cầu thủ bản địa nào. Đó không chỉ là khát khao cá nhân, mà còn là tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo.

Xuân Son rực sáng trước Malaysia. Ảnh: Việt Linh

Đến trận tái đấu tối 31/3, Xuân Son biến lời nói thành hành động. Sau hiệp một gặp nhiều khó khăn, anh bùng nổ trong hiệp hai với màn trình diễn đầy sức mạnh và hiệu quả.

Hai pha lập công liên tiếp bằng đầu không chỉ giúp tuyển Việt Nam đặt dấu chấm hết cho đối thủ, mà còn thể hiện bản lĩnh của một trung phong đang quyết tâm chứng tỏ bản thân.

Khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc của Xuân Son sau bàn thắng như một lời khẳng định: tuyển Việt Nam luôn biết cách đứng dậy sau thất bại. Dù đã được AFC xử thắng 3-0 ở trận lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn thi đấu với quyết tâm cao ở lượt về và đã gặt hái thành quả xứng đáng.

