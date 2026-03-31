Báo Malaysia ngả mũ trước tuyển Việt Nam

Tối 31/3, truyền thông Malaysia đồng loạt thừa nhận sức mạnh vượt trội của tuyển Việt Nam sau trận thắng "Harimau Malaya" 3-1 tại sân Thiên Trường thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Báo Malaysia thừa nhận tuyển Việt Nam có trận đấu vượt trội.

Tờ New Strait Times đánh giá tuyển Việt Nam nhập cuộc cực tốt khi mở tỷ số từ phút 6 và duy trì thế trận lấn lướt. Đặc biệt, màn trình diễn của Nguyễn Xuân Son được xem là bước ngoặt, khi tiền đạo nhập tịch lập cú đúp bằng những pha không chiến đầy uy lực. Tờ báo cũng lưu ý Việt Nam khép lại vòng loại với thành tích tuyệt đối 18 điểm, khẳng định vị thế số một bảng F.

Trong khi đó, Hmetro thẳng thắn chỉ ra điểm yếu lớn nhất của Malaysia nằm ở hàng phòng ngự. Tờ báo này dùng cụm từ "badi bumi Vietnam" (tạm dịch: nỗi ám ảnh trên sân Việt Nam - PV) để mô tả chuỗi trận tệ hại của đội khách, khi họ chưa thắng tại đây từ năm 2014.

Theo phân tích từ Hmetro, 3 bàn thua đều xuất phát từ sự lỏng lẻo của hệ thống phòng ngự, đặc biệt ở trung lộ và cánh phải. Các hậu vệ bị chê chỉ đứng nhìn, thiếu quyết liệt trong tranh chấp, tạo điều kiện để Xuân Son và các cầu thủ Việt Nam dễ dàng khai thác.

Tương tự, tờ Berita Harian cũng nhìn nhận đây là thất bại "trên sân cỏ" đầu tiên của HLV Cklamovski, tách biệt với những án thua trước đó do quyết định từ FIFA và AFC. Tờ báo nhấn mạnh sự khác biệt nằm ở khả năng tận dụng cơ hội của tuyển Việt Nam, đặc biệt là 2 bàn thắng liên tiếp đầu hiệp 2 của Xuân Son, khiến Malaysia hoàn toàn sụp đổ.

Tổng thể, báo chí Malaysia đều có chung quan điểm rằng tuyển Việt Nam vượt trội cả về tổ chức lối chơi, khả năng dứt điểm lẫn bản lĩnh trận đấu. Ngược lại, Malaysia bộc lộ rõ hạn chế ở khâu phòng ngự và sự thiếu ổn định, đặc biệt khi thi đấu trên sân khách.

Vòng loại Asian Cup 2027 khép lại với ngôi nhất bảng dành cho tuyển Việt Nam, đi kèm với đó là tấm vé đến Saudi Arabia vào tháng 1 năm sau.

Highlights Việt Nam 3-1 Malaysia

