Tuyển Việt Nam trở lại top 100 BXH FIFA

Thắng lợi 3-1 trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 tối 31/3 giúp tuyển Việt Nam cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA.

Highlights Việt Nam 3-1 Malaysia Tối 31/3, tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 trước Malaysia thuộc thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất cập nhật tối 31/3, tuyển Việt Nam tăng tới 10 bậc, vươn lên vị trí thứ 98 thế giới với 1225,67 điểm. Đây là bước tiến rõ rệt so với thứ hạng trước đó, đồng thời đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik trở lại top 100.

Hồi tháng 9/2025, tuyển Việt Nam còn xếp tận vị trí thứ 114. Sau khi lấy lại số điểm bị trừ do được xử thắng Malaysia 3-0 ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tăng 5 bậc và vươn lên hạng 103. Đến tối 31/3, chiến thắng 3-1 giúp tuyển Việt Nam chính thức trở lại top 100 thế giới.

Thành tích này phản ánh phong độ ấn tượng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong thời gian qua. Đội tuyển Việt Nam đã duy trì chuỗi 13 trận toàn thắng trên mọi đấu trường, bao gồm cả ASEAN Cup 2024 và vòng loại Asian Cup 2027. Những màn trình diễn thuyết phục trước các đối thủ trong khu vực và châu Á đã giúp đội tích lũy thêm điểm số quan trọng.

Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện chỉ xếp sau Thái Lan (vị trí thứ 93). "Voi chiến" tăng 3 bậc sau chiến thắng 2-1 trước Turkmenistan, qua đó cùng Việt Nam giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Trong khi đó, Malaysia tụt 16 bậc trên BXH FIFA. Đây là hậu quả sau khi đội bị AFC xử thua hai trận gặp Việt Nam và Nepal.

Lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 6/2026.

Thứ hạng của tuyển Việt Nam sau đợt FIFA Days tháng 3.

