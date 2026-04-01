Martial gây bão nội bộ, bị loại khỏi đội

Cựu tiền đạo Manchester United, Anthony Martial bị Monterrey loại khỏi đội một sau hành vi nổi nóng, trong bối cảnh phong độ sa sút nghiêm trọng.

Anthony Martial bị Monterrey loại khỏi đội một sau hành vi nổi nóng, trong bối cảnh phong độ sa sút nghiêm trọng.

Anthony Martial tiếp tục trải qua chuỗi ngày đáng quên khi bị CLB Monterrey “cách ly” khỏi đội một sau hành vi phản ứng tiêu cực bên đường biên, theo TUDN (Mexico).

Sự việc xảy ra trong trận Monterrey thua 2-3 trước Chivas de Guadalajara. Khi đội nhà bị dẫn 0-3, HLV Nicolas Sanchez quyết định tung cầu thủ trẻ Joaquin Moxica vào sân ở phút 74 thay vì Martial. Tiền đạo người Pháp tỏ rõ sự tức giận trên băng ghế dự bị và không giữ được bình tĩnh. Anh không được sử dụng trong phần còn lại của trận đấu.

Hành vi này nhanh chóng bị ban huấn luyện ghi nhận. Martial sau đó bị kỷ luật, buộc phải tập riêng và tách khỏi đội một trong phần còn lại của tuần.

Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi sa sút kéo dài của tiền đạo 30 tuổi. Tại Monterrey, Martial chỉ ghi 1 bàn trong 21 lần ra sân gần nhất, con số cho thấy rõ sự đi xuống về phong độ.

Martial gia nhập đội bóng Mexico vào tháng 9/2025 theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, sau quãng thời gian ngắn thi đấu cho AEK Athens. Trước đó, anh rời Manchester United vào mùa hè 2024 khi hết hạn hợp đồng, khép lại 9 năm gắn bó với hơn 300 lần ra sân.

Khi cập bến Old Trafford năm 2015 với mức phí 36 triệu bảng, kỷ lục cho một cầu thủ tuổi teen thời điểm đó, Martial từng được kỳ vọng trở thành ngôi sao tấn công hàng đầu. Anh ghi bàn ngay trận ra mắt trước Liverpool, tạo nên khởi đầu đầy hứa hẹn.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Martial tại Manchester United không duy trì được đà phát triển. Chấn thương và những biến động trên băng ghế huấn luyện khiến anh đánh mất sự ổn định. Ở giai đoạn cuối, tiền đạo này chỉ duy trì hiệu suất hơn 10 bàn mỗi mùa trên mọi đấu trường.

Trước khi rời Manchester United, Martial từng được cho Sevilla mượn nhưng không để lại nhiều dấu ấn, với chỉ 1 bàn sau 12 trận.

Hiện tại, cú trượt dài tại Mexico đang đặt dấu hỏi lớn về tương lai của chân sút người Pháp.