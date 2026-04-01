Spinazzola nghẹn ngào: 'Italy bị loại là nỗi đau cho cả những đứa trẻ'

Hậu vệ 33 tuổi thừa nhận World Cup 2026 là cơ hội cuối cùng của anh, sau thất bại khiến Italy tiếp tục lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Leonardo Spinazzola (áo trắng) trong trận đấu với Bosnia.

Leonardo Spinazzola không giấu được cảm xúc sau khi Italy thất bại trước Bosnia ở trận play-off World Cup 2026. Sau 90 phút và hiệp phụ, hai đội hòa nhau 1-1. Trên chấm luân lưu, tuyển Bosnia cho thấy bản lĩnh khi giành chiến thắng 4-1.

Hậu vệ của Napoli, Spinazzola lặp lại từ “thất vọng” nhiều lần trong cuộc phỏng vấn nhanh sau trận. “Tôi vẫn không thể tin chúng tôi bị loại theo cách này”, Spinazzola nói. “Đó là một trận đấu rất khó khăn. Dù chơi thiếu người, chúng tôi vẫn có thể ghi ba hoặc bốn bàn để kết thúc trận đấu”.

Anh nhấn mạnh nỗi đau không chỉ thuộc về đội tuyển. “Đây là nỗi thất vọng lớn cho tất cả. Cho chúng tôi, cho đội bóng, cho gia đình, cho người Italy, cho những đứa trẻ và cho những ai đã tin vào chúng tôi. Có những người sẽ không còn cơ hội được xem thêm một kỳ World Cup nào nữa”, Spinazzola chia sẻ thêm.

Trong bầu không khí cuồng nhiệt tại sân Bilino Polje, nơi các CĐV Bosnia ăn mừng chiến thắng, giọng nói của Spinazzola nhiều lần nghẹn lại. “Thật đau lòng khi thấy các cầu thủ trẻ khóc trên sân”, anh nói. “Tôi hy vọng họ sẽ còn nhiều cơ hội để trở lại và làm lại từ đầu”.

Ở tuổi 33, Spinazzola hiểu rõ thực tế phía trước. Anh thẳng thắn thừa nhận: “Với tôi, đây chắc chắn là cơ hội cuối cùng để dự World Cup”.

Hậu vệ này cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ quê nhà. “Tôi xin lỗi toàn thể Italy”, anh nói ngắn gọn.

Về diễn biến trận đấu, Spinazzola nhắc đến bước ngoặt lớn khi Alessandro Bastoni nhận thẻ đỏ ở phút 41, khiến Italy chỉ còn 10 người. Ngoài ra, anh cũng đề cập đến một số tình huống gây tranh cãi trong hiệp hai, trong đó có pha phạm lỗi của Muharemovic với Palestra chỉ bị thổi phạt nhẹ.

“Đúng là có những tình huống như vậy”, Spinazzola chia sẻ. “Chúng tôi biết chơi thiếu người sẽ rất khó. Nhưng bây giờ nói về điều đó cũng không còn ý nghĩa”.

Italy thêm một lần lỗi hẹn với World Cup. Và với Spinazzola, đó là cái kết buồn cho cả một hành trình.