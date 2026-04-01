Cú sốc World Cup khiến Italy thiệt hại hàng chục triệu euro

Việc không giành vé dự World Cup 2026 khiến Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) thiệt hại nặng về tài chính, với hàng loạt nguồn thu bị cắt giảm.

Dàn sao Italy đổ gục sau khi mất vé dự World Cup 2026.

Thất bại tại vòng play-off World Cup 2026 không chỉ là cú sốc về chuyên môn với Italy, mà còn kéo theo hệ lụy lớn về kinh tế. Theo các ước tính, FIGC mất khoảng 30 triệu euro doanh thu sau khi đội tuyển không thể góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước đó, khi thông qua ngân sách năm 2026 với mức lỗ dự kiến 6,6 triệu euro, Chủ tịch Gabriele Gravina nhấn mạnh yếu tố then chốt là tấm vé World Cup 2026. Tuy nhiên, do phải đá play-off, FIGC chủ động không đưa các khoản thu từ giải đấu vào kế hoạch tài chính.

Thực tế, mô hình vận hành của FIGC dựa trên nguyên tắc cân đối thu - chi. Khi doanh thu giảm, chi phí cũng sẽ được điều chỉnh để giữ cân bằng. Những năm gần đây cho thấy ngay cả khi vắng mặt ở World Cup, liên đoàn vẫn có thể duy trì lợi nhuận, dù doanh thu sụt giảm rõ rệt.

Dẫu vậy, việc lần thứ ba liên tiếp lỡ hẹn World Cup vẫn khiến FIGC mất đi nguồn thu quan trọng, vốn được xem là động lực để tái đầu tư cho hệ thống bóng đá.

Sandro Tonali không cứu được Italy.

Thiệt hại đầu tiên đến từ các hợp đồng tài trợ. Nhiều thỏa thuận thương mại có điều khoản giảm giá trị nếu đội tuyển không đủ điều kiện dự World Cup. Tổng mức sụt giảm được xác định khoảng 9,5 triệu euro.

Bên cạnh đó, doanh thu từ bán hàng lưu niệm và các thỏa thuận tài trợ mới cũng bị ảnh hưởng. Khoảng 10 triệu euro được cho là đã “bốc hơi” do không tận dụng được sức hút của giải đấu.

Trong khi đó, khoản tiền thưởng từ FIFA cũng là phần đáng kể bị mất. Mỗi đội tham dự World Cup nhận 9 triệu USD phí tham dự, cộng thêm 1,5 triệu USD cho chi phí chuẩn bị, tương đương khoảng 9 triệu euro. Nếu tiến sâu, các đội còn nhận thêm các khoản thưởng lớn hơn.

Việc không có mặt tại World Cup đồng nghĩa FIGC mất toàn bộ nguồn thu này. Khi cộng tất cả yếu tố, tổng thiệt hại ước tính lên tới khoảng 30 triệu euro.

Một điểm tích cực hiếm hoi là bản quyền truyền hình không bị ảnh hưởng, do được phân chia theo cơ chế tập trung của UEFA. Tuy nhiên, điều đó không đủ để bù đắp cho những tổn thất khác.

Đội tuyển quốc gia hiện vẫn là nguồn thu lớn nhất của FIGC. Năm 2021, liên đoàn đạt doanh thu kỷ lục 230 triệu euro, trong đó 126 triệu đến từ đội tuyển. Đến năm 2024, con số này vẫn chiếm khoảng 60% tổng doanh thu.

Vì vậy, việc vắng mặt tại World Cup không chỉ là thất bại trên sân cỏ, mà còn là cú đánh trực diện vào nền tài chính của bóng đá Italy.