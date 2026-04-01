Thẻ đỏ tai hại của Bastoni

Sai lầm của Alessandro Bastoni khiến tuyển Italy chơi thiếu người, trước khi thua Bosnia trên loạt luân lưu và chính thức vắng mặt tại World Cup 2026.

Trọng tài Clement Turpin xử lý rất dứt khoát với tình huống phạm lỗi của Bastoni.

Rạng sáng 1/4, ở trận chung kết play-off World Cup 2026, tuyển Italy khởi đầu trận đấu với chủ nhà Bosnia theo cách không tệ. Bàn mở tỷ số của Moise Kean ở phút 15 giúp đội bóng áo thiên thanh nắm lợi thế, dù thế trận chưa thực sự áp đảo.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 42. Alessandro Bastoni phạm lỗi với Memic trong tình huống đối phương thoát xuống đối mặt khung thành. Trung vệ của Italy là người cuối cùng và vào bóng chậm, buộc trọng tài Clement Turpin rút thẻ đỏ trực tiếp.

Tấm thẻ đỏ khiến Italy rơi vào thế khó khi phải chơi với 10 người trong phần còn lại của trận đấu.

HLV Gennaro Gattuso lập tức điều chỉnh nhân sự, rút Mateo Retegui để đưa Federico Gatti vào sân, nhằm củng cố hàng phòng ngự. Kể từ thời điểm đó, Italy buộc phải thay đổi cách tiếp cận, ưu tiên sự chắc chắn thay vì tiếp tục gây sức ép.

Bastoni bị truất quyền thi đấu trong ngày Italy thua Bosnia.

Trong thế thiếu người, Italy không còn duy trì được nhịp độ như trước. Bosnia tận dụng lợi thế quân số để gỡ hòa 1-1 và kéo trận đấu vào thế giằng co. Sau 120 phút, hai đội không thể phân định thắng thua và buộc phải bước vào loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11 m, Italy không thể đứng vững. Đội bóng áo thiên thanh thất bại trước Bosnia, qua đó lỡ hẹn với World Cup 2026.

Thẻ đỏ của Bastoni trở thành chi tiết mang tính quyết định của trận đấu. Từ thế dẫn bàn và kiểm soát tình hình, Italy đánh mất lợi thế chỉ trong một tình huống xử lý thiếu chính xác.

Sai lầm này cũng nối dài giai đoạn không ổn định của Bastoni trong năm 2026, khi anh liên tục vướng vào những tình huống gây tranh cãi.

Với Italy, thất bại này không chỉ là một trận thua, mà còn khép lại cơ hội góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.