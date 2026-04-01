Italy lại lỡ hẹn World Cup

Rạng sáng 1/4, Italy hòa Bosnia 1-1 trong 120 phút, sau đó thua 1-4 ở loạt luân lưu trận chung kết play-off World Cup 2026.

Italy không được dự World Cup 2026.

Thảm họa một lần nữa xảy ra khi bóng đá Italy tiếp tục vắng mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh. Trận chung kết play-off tưởng chừng diễn ra suôn sẻ với "Azzurri", khi họ có bàn mở tỷ số từ khá sớm của Moise Kean. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của Alessandro Bastoni đội khách mất thế chủ động, để rồi bị gỡ hòa ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

Dù cố gắng bảo toàn tỷ số hòa trong hai hiệp phụ, Italy vẫn gục ngã trên chấm luân lưu, khi Francesco Pio Esposito và Bryan Cristante lần lượt đá hỏng, khiến nhà vô địch Euro 2020 nhận thất bại cay đắng, đồng thời vắng mặt ở 3 kỳ World Cup liên tiếp, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử.

Ở chiều ngược lại, cầu thủ và người hâm mộ Bosnia vỡ òa trong niềm vui, khi đây là lần đầu tiên sau 12 năm, đội tuyển quốc gia Đông Nam Âu mới lại được góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới.

Bosnia giành vé World Cup xứng đáng.

Đội chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin và sớm có cơ hội với cú sút xa của Erdin Demirovic, nhưng Gianluigi Donnarumma đã chơi tập trung. Tuy nhiên, sai lầm tai hại của thủ môn Nikola Vasilj ở phút 15 đã khiến Bosnia phải trả giá khi chuyền bóng thẳng vào chân Nicolo Barella. Từ đó, Moise Kean tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho Italy bằng một cú dứt điểm đẳng cấp.

Dù bị dẫn trước, Bosnia không hề nao núng. Họ liên tục gây sức ép và buộc Donnarumma phải làm việc vất vả. Bước ngoặt đến ngay trước giờ nghỉ khi Bastoni nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Lợi thế hơn người giúp Bosnia gia tăng sức ép trong hiệp hai. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Haris Tabakovic đã ghi bàn gỡ hòa xứng đáng ở những phút cuối, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Tại đây, hai đội chơi thận trọng nhưng vẫn tạo ra những tình huống đáng chú ý, đặc biệt là pha cứu thua xuất sắc của Vasilj trước cú dứt điểm của Sebastiano Esposito.

Loạt sút luân lưu trở thành nơi định đoạt số phận. Italy khởi đầu tệ hại khi Esposito đá hỏng, trước khi Cristante sút trúng xà ngang. Ngược lại, Bosnia thể hiện bản lĩnh khi thực hiện thành công các lượt sút. Cú đá quyết định của Esmir Bajraktarevic đánh bại Donnarumma, ấn định chiến thắng lịch sử.