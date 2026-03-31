Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

UEFA tránh lặp lại tranh cãi của FIFA

  • Thứ ba, 31/3/2026 18:54 (GMT+7)
Euro 2028 sẽ giữ giá vé ổn định và ưu tiên cổ động viên (CĐV), trong khi mô hình giá biến động của World Cup 2026 tiếp tục gây tranh luận.

Euro sẽ có mức giá phải chăng và có lợi cho cổ động viên truyền thống.

UEFA chuẩn bị áp dụng chính sách giữ nguyên mặt bằng giá vé cho Euro 2028, giải đấu diễn ra tại Anh, Scotland, Wales và Ireland. Đây được xem là bước đi nhằm bảo vệ người hâm mộ trước làn sóng tăng giá mạnh trong bóng đá hiện đại.

Theo kế hoạch, 40% tổng số vé sẽ thuộc nhóm “Fans First” - hạng vé có giá thấp nhất. Cách làm này giúp các CĐV truyền thống vẫn có cơ hội vào sân, thay vì bị đẩy ra ngoài bởi chi phí ngày càng cao.

UEFA cũng duy trì mức giá niêm yết cố định, không áp dụng cơ chế giá linh động như FIFA đang triển khai tại World Cup 2026.

Sự khác biệt giữa hai mô hình thể hiện rõ ở trải nghiệm dành cho người hâm mộ. Một chỗ đỗ xe tại World Cup 2026 có thể lên tới 133 bảng, cao hơn giá của 5 vé xem Euro 2028 cộng lại. UEFA chọn cách cân bằng bằng việc tăng doanh thu từ các gói VIP, qua đó giữ giá vé phổ thông ở mức hợp lý.

Ngoài ra, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu sẽ triển khai nền tảng bán lại vé theo đúng giá gốc. Điều này nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ và thổi giá trên thị trường thứ cấp. Trong khi đó, FIFA bị cho là thu phí đáng kể từ các giao dịch mua bán lại vé.

UEFA cũng mở rộng quyền lợi cho người hâm mộ. Mỗi đội tuyển sẽ được phân bổ 10.000 vé mỗi trận vòng bảng, cao hơn đáng kể so với World Cup. Với CĐV khuyết tật, họ có thể mua vé giá thấp và nhận thêm vé miễn phí cho người đi cùng.

Giá vé chi tiết và thời điểm mở bán sẽ được công bố vào mùa thu 2027, sau lễ bốc thăm. Dù giá có thể tăng ở vòng knock-out, Euro 2028 vẫn được dự báo giữ mức chi phí dễ tiếp cận hơn nhiều so với World Cup.

Trong bối cảnh bóng đá ngày càng thương mại hóa, lựa chọn của UEFA cho thấy nỗ lực giữ lại giá trị cốt lõi: đưa người hâm mộ trở lại vị trí trung tâm.

Phản ứng của fan Đông Nam Á khi Indonesia thua chung kết FIFA Series

Tối 30/3, thất bại 0-1 của Indonesia trước Bulgaria ở chung kết FIFA Series 2026 châm ngòi cho làn sóng tranh luận sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á.

11 giờ trước

LĐBĐ Malaysia chưa chịu nhận thua, thách thức CĐV Việt Nam

Bị FIFA xử thua trắng 0-3 trong hai trận đấu gặp Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, LĐBĐ Malaysia vẫn không chịu chấp nhận kết quả.

Bài hát chủ đề World Cup 2026 bị chê dở tệ

Người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu tranh luận dữ dội sau khi FIFA công bố ca khúc đầu tiên cho World Cup 2026. Bài hát "Lighter" của Jelly Roll không nhận được sự đón nhận như kỳ vọng.

08:33 27/3/2026

Thiago bật khóc Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha không kìm được nước mắt khi CĐV tri ân Diogo Jota ở phút 20 trận đấu giữa huyền thoại Liverpool và Dortmund vào đêm 28/3.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

FIFA FIFA Euro 2028 World Cup 2026 UEFA Giá vé

  FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Xuan Son dem co bung an mung hinh anh

Xuân Son đếm cơ bụng ăn mừng

13 phút trước 20:20 31/3/2026

0

Tối 31/3, Nguyễn Xuân Son có màn ăn mừng độc đáo khi ghi bàn ở trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Hot girl Lao gay chu y khi co vu tuyen Viet Nam hinh anh

Hot girl Lào gây chú ý khi cổ vũ tuyển Việt Nam

15 phút trước 20:18 31/3/2026

0

Sự xuất hiện của Maysaa Phanthabouasy tại sân Thiên Trường tối 31/3 trở thành điểm nhấn thú vị trước trận Việt Nam gặp Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

CDV Malaysia buc xuc hinh anh

CĐV Malaysia bức xúc

47 phút trước 19:46 31/3/2026

0

Trên sân Thiên Trường tối 31/3, các CĐV Malaysia giăng biểu ngữ phản đối liên quan đến vấn đề nhập tịch gây tranh cãi của đội tuyển nước này thời gian qua.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý