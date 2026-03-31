UEFA tránh lặp lại tranh cãi của FIFA

Euro 2028 sẽ giữ giá vé ổn định và ưu tiên cổ động viên (CĐV), trong khi mô hình giá biến động của World Cup 2026 tiếp tục gây tranh luận.

Euro sẽ có mức giá phải chăng và có lợi cho cổ động viên truyền thống.

UEFA chuẩn bị áp dụng chính sách giữ nguyên mặt bằng giá vé cho Euro 2028, giải đấu diễn ra tại Anh, Scotland, Wales và Ireland. Đây được xem là bước đi nhằm bảo vệ người hâm mộ trước làn sóng tăng giá mạnh trong bóng đá hiện đại.

Theo kế hoạch, 40% tổng số vé sẽ thuộc nhóm “Fans First” - hạng vé có giá thấp nhất. Cách làm này giúp các CĐV truyền thống vẫn có cơ hội vào sân, thay vì bị đẩy ra ngoài bởi chi phí ngày càng cao.

UEFA cũng duy trì mức giá niêm yết cố định, không áp dụng cơ chế giá linh động như FIFA đang triển khai tại World Cup 2026.

Sự khác biệt giữa hai mô hình thể hiện rõ ở trải nghiệm dành cho người hâm mộ. Một chỗ đỗ xe tại World Cup 2026 có thể lên tới 133 bảng, cao hơn giá của 5 vé xem Euro 2028 cộng lại. UEFA chọn cách cân bằng bằng việc tăng doanh thu từ các gói VIP, qua đó giữ giá vé phổ thông ở mức hợp lý.

Ngoài ra, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu sẽ triển khai nền tảng bán lại vé theo đúng giá gốc. Điều này nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ và thổi giá trên thị trường thứ cấp. Trong khi đó, FIFA bị cho là thu phí đáng kể từ các giao dịch mua bán lại vé.

UEFA cũng mở rộng quyền lợi cho người hâm mộ. Mỗi đội tuyển sẽ được phân bổ 10.000 vé mỗi trận vòng bảng, cao hơn đáng kể so với World Cup. Với CĐV khuyết tật, họ có thể mua vé giá thấp và nhận thêm vé miễn phí cho người đi cùng.

Giá vé chi tiết và thời điểm mở bán sẽ được công bố vào mùa thu 2027, sau lễ bốc thăm. Dù giá có thể tăng ở vòng knock-out, Euro 2028 vẫn được dự báo giữ mức chi phí dễ tiếp cận hơn nhiều so với World Cup.

Trong bối cảnh bóng đá ngày càng thương mại hóa, lựa chọn của UEFA cho thấy nỗ lực giữ lại giá trị cốt lõi: đưa người hâm mộ trở lại vị trí trung tâm.

Thiago bật khóc Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha không kìm được nước mắt khi CĐV tri ân Diogo Jota ở phút 20 trận đấu giữa huyền thoại Liverpool và Dortmund vào đêm 28/3.