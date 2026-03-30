LĐBĐ Malaysia chưa chịu nhận thua, thách thức CĐV Việt Nam

Bị FIFA xử thua trắng 0-3 trong hai trận đấu gặp Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, LĐBĐ Malaysia vẫn không chịu chấp nhận kết quả.

LĐBĐ Malaysia vẫn tự hào với chiến thắng bị tước bỏ.

Dù đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), LĐBĐ Malaysia vẫn ngang nhiên sống trong sự huyễn hoặc. Những động thái mờ ám trên không gian mạng và cách hành xử phớt lờ sự thật biến họ trở thành tâm điểm phán xét của truyền thông khu vực.

Kết quả lạc hậu trên LĐBĐ Malaysia

Truy cập vào trang thông tin điện tử chính thức của Liên đoàn Bóng đá Malaysia lúc này, người hâm mộ sẽ lập tức chứng kiến một bảng kết quả rất lạc hậu. Ban quản trị trang web hoàn toàn bỏ ngoài tai các án phạt đang có hiệu lực, kiên quyết không chịu cập nhật lại kết quả chung cuộc.

Bảng tỷ số vẫn hiển thị chiến thắng 4-0 trước Việt Nam và trận thắng 2-1 trước Nepal. Ban đầu, nhiều người có thể dễ dãi cho rằng đây là sự chậm trễ tất yếu của bộ phận kỹ thuật. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ giao diện trang chủ, mọi nghi ngờ về một sự nhầm lẫn vô tình đều bị đập tan hoàn toàn.

Ảnh chụp trên FAM vào sáng 30/3.

Ngay khi truy cập trang chủ, đập vào mắt người xem là một tấm ảnh động cỡ lớn được sử dụng làm phông nền, phát đi phát lại khoảnh khắc các cầu thủ Malaysia ghi bàn vào lưới đội tuyển mặc áo đỏ, khiến người ta dễ liên tưởng đến trận đấu tai tiếng hồi tháng 6 năm ngoái. Đây có lẽ là một động thái có chủ đích rõ ràng, được tính toán vô cùng kỹ lưỡng.

LĐBĐ Malaysia dường như đang cố tình khoe khoang và tự hào về một trận thắng bị tước bỏ hoàn toàn giá trị pháp lý. Họ cố chấp bám víu vào một ánh hào quang ảo ảnh để che đậy vết nhơ vi phạm quy chế nghiêm trọng mà chính họ gây ra.

Đáng chú ý, ống kính máy quay không tập trung vào khuôn mặt của những ngoại binh nhập tịch trực tiếp mang lại lợi thế. Ngược lại, khung hình lại dồn hết mọi sự chú ý cho các cầu thủ bản địa, tạo ra một ảo giác giả tạo rằng sức mạnh nội tại của bóng đá Malaysia mới là thứ quyết định trận đấu.

Hình ảnh trên trang chủ LĐBĐ Malaysia sáng 30/3.

Có lẽ trong thâm tâm, thượng tầng bóng đá Malaysia chưa bao giờ chịu thừa nhận bản thân đã làm sai. Họ dùng chính hình ảnh nhạy cảm này để thách thức dư luận và mang hàm ý cà khịa đến lòng tự tôn của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Kiên quyết đi theo con đường nhập tịch

Trong bản danh sách 28 cầu thủ được mang sang Việt Nam lần này, có tới 13 cái tên không phải là người bản địa, bao gồm cả cầu thủ ngoại nhập và ngoại kiều. Đứng trước sức ép khổng lồ và những án phạt, LĐBĐ Malaysia dường như muốn dùng quân số hùng hậu này để gửi đi một thông điệp đến toàn khu vực.

Họ đang muốn khẳng định một cách tuyệt đối rằng chiến lược thay máu đội tuyển bằng nguồn lực ngoại binh là một định hướng hoàn toàn đúng đắn và bất di bất dịch. Dưới góc nhìn của họ, việc 7 cầu thủ bị cơ quan quyền lực nhất cấm thi đấu vì sai phạm quy chế nhập tịch chỉ là một tai nạn nghề nghiệp, do lỗi thao tác hành chính gây ra. Đối với họ, "sự cố" đó tuyệt đối không thể làm lung lay sự tự tin hay ảnh hưởng đến lộ trình xây dựng đội tuyển quốc gia mà họ đã vạch ra từ trước.

Từ cách hành xử trên trang web đến danh sách mang sang Việt Nam, LĐBĐ Malaysia khước từ việc nhìn nhận những sai lầm có tính hệ thống, từ chối việc dọn dẹp lại nền tảng bóng đá nội địa để tiếp tục lao vào con đường đi tắt đón đầu đầy rủi ro. Bóng đá chuyên nghiệp luôn đề cao tinh thần thượng võ và sự tôn trọng luật chơi chung. LĐBĐ Malaysia dám chơi nhưng không dám chịu.