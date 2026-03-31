Phản ứng của fan Đông Nam Á khi Indonesia thua chung kết FIFA Series

  • Thứ ba, 31/3/2026 09:44 (GMT+7)
Tối 30/3, thất bại 0-1 của Indonesia trước Bulgaria ở chung kết FIFA Series 2026 châm ngòi cho làn sóng tranh luận sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á.

Indonesia (áo đỏ) thua đáng tiếc trước Bungaria.

Hôm 27/3, Indonesia đè bẹp Saint Kitts & Nevis 4-0 ở bán kết giải giao hữu FIFA Series 2026. Chính màn trình diễn thuyết phục khiến kỳ vọng dành cho đội bóng xứ vạn đảo tăng cao. Tuy nhiên, ở trận quyết định, họ không thể vượt qua một Bulgaria giàu kinh nghiệm và thực dụng.

Ngay sau trận đấu, mạng xã hội khu vực bùng nổ với nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận người hâm mộ Indonesia tỏ ra tiếc nuối, cho rằng đội nhà kém may mắn khi hai lần đưa bóng trúng khung gỗ. Nhiều ý kiến từ Malaysia và Việt Nam cũng đồng tình, nhận định Indonesia chơi tốt hơn trong hiệp 2 và xứng đáng có ít nhất 1 bàn thắng.

Tuy nhiên, không ít bình luận cho rằng Bulgaria thể hiện bản lĩnh của một đội bóng châu Âu, biết cách phòng ngự và tận dụng cơ hội. Một số CĐV thẳng thắn nhận xét Indonesia thiếu hiệu quả ở khâu dứt điểm, trong khi chiến thuật bóng dài và ném biên cuối trận không mang lại hiệu quả.

Dù thất bại, phần đông người hâm mộ khu vực vẫn ghi nhận sự phát triển vượt bậc của Indonesia. Trận chung kết FIFA Series vì thế được coi là phép thử quan trọng cho tham vọng vươn tầm của đại diện Đông Nam Á trong tương lai.

Trên sân Gelora Bung Karno, thế trận cho thấy Indonesia không hề lép vế. Đại diện Đông Nam Á nhập cuộc tự tin, kiểm soát bóng tốt hơn và chủ động triển khai tấn công. Dù vậy, sự thiếu sắc bén khiến họ không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Bước ngoặt đến ở phút 38 khi Bulgaria được hưởng phạt đền. Marin Petkov tận dụng cơ hội ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sang hiệp hai, Indonesia dâng cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng bất lực do vấp phải hàng thủ kín kẽ của đối thủ.

Phản ứng của báo Indonesia khi Việt Nam hạ Bangladesh

Tờ Bola dành nhiều lời khen cho chiến thắng thuyết phục 3-0 của tuyển Việt Nam trước Bangladesh trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tối 26/3 trên sân Hàng Đẫy.

00:02 27/3/2026

Bộ đôi cầu thủ Indonesia gây chấn động bóng đá Hà Lan

Hai cầu thủ Indonesia được cho là đăng ký sai quy định khiến các CLB Hà Lan đứng trước khả năng bị xử thua.

13:19 26/3/2026

Tuyển thủ Indonesia đi vào lịch sử Bundesliga

Hậu vệ Kevin Diks trở thành cầu thủ Indonesia đầu tiên đảm nhận vai trò đội trưởng trong một trận đấu tại Bundesliga.

18:37 14/3/2026

Minh Nghi

Indonesia FIFA Indonesia

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

