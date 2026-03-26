Bộ đôi cầu thủ Indonesia gây chấn động bóng đá Hà Lan

  • Thứ năm, 26/3/2026 13:19 (GMT+7)
Hai cầu thủ Indonesia được cho là đăng ký sai quy định khiến các CLB Hà Lan đứng trước khả năng bị xử thua.

Dean James (áo trắng) có thể gặp rắc rối nếu bị KNVB buộc tội.

Truyền thông Hà Lan gọi đây là vụ bê bối "Paspor Gate" gây rúng động bóng đá nước này, xoay quanh trường hợp của Dean James và Nathan Tjoe-A-On. Tranh cãi nằm ở việc liệu hai cầu thủ có đủ điều kiện pháp lý để thi đấu tại các CLB hay không.

Theo quy định, khi nhập quốc tịch Indonesia, họ có thể không còn được xem là công dân EU. Nếu rơi vào diện "cầu thủ ngoài EU", các CLB chủ quản Go Ahead Eagles và Willem II buộc phải đáp ứng 2 điều kiện bắt buộc. Đó là xin giấy phép lao động và trả mức lương tối thiểu rất cao (khoảng 600.000 euro/năm). Nếu không đáp ứng đủ, cầu thủ bị xem là không hợp lệ khi ra sân.

Đây chính là điểm mấu chốt. NAC Breda và TOP Oss gửi đơn khiếu nại, cho rằng đối thủ sử dụng cầu thủ sai tư cách. Nếu cáo buộc được xác nhận, các trận đấu liên quan có thể bị xử thua 0-3 cho đội vi phạm. Đây là án phạt phổ biến trong bóng đá khi sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Hiện Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) đã vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, lãnh đạo giải đấu cho biết trước mắt kết quả các trận vẫn được giữ nguyên, do vụ việc liên quan đến nhiều yếu tố pháp lý phức tạp và cần thời gian xác minh.

Indonesia anh 1

Nathan Tjoe-A-On là ngôi sao nhập tịch của bóng đá Indonesia.

Theo tờ Bola, vụ việc không phải lỗi chuyên môn trên sân, mà là hành chính pháp lý. Nếu sai phạm được chứng minh, hậu quả không chỉ là mất điểm mà còn có thể ảnh hưởng đến thứ hạng, thậm chí cuộc đua thăng hạng hoặc trụ hạng.

Đáng chú ý, cả Dean James và Nathan Tjoe-A-On vẫn tiếp tục thi đấu trong khi vụ việc chưa ngã ngũ, khiến tranh cãi càng thêm gay gắt. Hiện Go Ahead Eagles của Dean James đứng thứ 13 ở giải VĐQG Hà Lan, còn Willem II của Nathan Tjoe-A-On xếp thứ 3 ở giải hạng nhì Hà Lan.

Nathan Tjoe-A-On và Dean James đều sinh ra ở Hà Lan và có gốc gác Indonesia. Hai cầu thủ này nhận được quốc tịch Indonesia, qua đó đủ điều kiện khoác áo tuyển quốc gia lần lượt vào tháng 3/2024 và tháng 3/2025.

Greenwood thiệt đơn thiệt kép sau va chạm với hậu vệ Indonesia

Pha va chạm thô bạo với cầu thủ Indonesia, Calvin Verdonk khiến Mason Greenwood rời sân sớm, để lại nỗi lo lớn cho Marseille.

19:05 23/3/2026

Ông chủ người Indonesia của CLB Como qua đời

Tỷ phú Michael Hartono qua đời ở tuổi 86, để lại niềm tiếc thương lớn trong giới kinh doanh lẫn bóng đá.

17:51 19/3/2026

Tuyển thủ Indonesia đi vào lịch sử Bundesliga

Hậu vệ Kevin Diks trở thành cầu thủ Indonesia đầu tiên đảm nhận vai trò đội trưởng trong một trận đấu tại Bundesliga.

18:37 14/3/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

