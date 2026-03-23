Greenwood thiệt đơn thiệt kép sau va chạm với hậu vệ Indonesia

Pha va chạm thô bạo với cầu thủ Indonesia, Calvin Verdonk khiến Mason Greenwood rời sân sớm, để lại nỗi lo lớn cho Marseille.

Greenwood nổi nóng sau khi bị cầu thủ Indonesia phạm lỗi.

Trận đấu giữa Marseille và Lille tại Ligue 1 sớm nóng lên ngay từ những phút đầu. Tâm điểm là tình huống va chạm dữ dội liên quan đến Mason Greenwood, khiến cục diện trận đấu bị đẩy vào trạng thái căng thẳng.

Phút 12, Greenwood có cơ hội thoát xuống sau hàng thủ Lille. Tuy nhiên, anh bị Calvin Verdonk phạm lỗi chiến thuật từ phía sau. Pha can thiệp của hậu vệ tuyển Indonesia khiến tình huống tấn công bị chặn lại ngay từ đầu.

Không hài lòng với quyết định này, Greenwood lập tức đứng dậy và tiến đến đối mặt Verdonk. Căng thẳng nhanh chóng leo thang khi tiền đạo người Anh đẩy vào ngực đối phương. Tuy nhiên, điểm nóng thực sự đến ngay sau đó.

Từ phía sau, Hakon Haraldsson bất ngờ lao vào với một pha va chạm cực mạnh. Greenwood không kịp phản ứng và bị húc ngã xuống sân. Tình huống này khiến các cầu thủ hai đội lập tức lao vào, tạo nên cảnh hỗn loạn gần khu kỹ thuật.

Trọng tài Benoit Bastien mất vài phút để kiểm soát tình hình trước khi rút thẻ vàng cho ba cầu thủ liên quan, bao gồm Greenwood, Verdonk và Haraldsson. Dù vậy, tranh cãi vẫn không dừng lại.

Vừa đứng dậy, Greenwood lại bị húc ngã xuống sân.

Greenwood chịu ảnh hưởng rõ rệt sau pha va chạm kép. Anh phải rời sân chỉ ít phút sau đó, để lại khoảng trống lớn trên hàng công Marseille. Đây là tổn thất đáng kể khi tiền đạo người Anh đang là chân sút chủ lực của đội bóng.

HLV Habib Beye sau trận bày tỏ sự không hài lòng với cách xử lý của trọng tài. Ông cho rằng pha vào bóng của Haraldsson mang tính bạo lực và xứng đáng nhận án phạt nặng hơn.

Trong phần còn lại của trận đấu, Marseille không giữ được lợi thế. Đội bóng để Lille lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Kết quả này càng làm nổi bật tác động từ việc Greenwood phải rời sân sớm.

Trước mắt Marseille là nỗi lo kép. Greenwood không chỉ gặp vấn đề thể trạng mà còn bị treo giò do đã nhận đủ 5 thẻ vàng. Đồng nghĩa với việc anh không thể ra sân trước một đối thủ đáng chú khác là Monaco.

Khi lịch thi đấu bước vào giai đoạn quan trọng, cú va chạm với Verdonk có thể trở thành bước ngoặt bất lợi với đội bóng nước Pháp.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.