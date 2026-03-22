PSG ra giá kỷ lục cho Greenwood

Phong độ chói sáng của Greenwood thu hút sự quan tâm từ các ông lớn, đặc biệt là Paris Saint-Germain.

Greenwood được PSG để mắt.

Đội bóng thủ đô nước Pháp xác định Greenwood là mục tiêu hàng đầu để nâng cấp hàng công. HLV Luis Enrique được cho là đã bật đèn xanh cho thương vụ, tin rằng tiền đạo người Anh phù hợp hoàn hảo với triết lý bóng đá của ông.

Theo Fichajes, PSG sẵn sàng chi 80 triệu euro để thuyết phục đối tác nhả người. Nếu thương vụ xảy ra, Greenwood sẽ là cầu thủ mang về khoản phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử Marseille.

Tuy nhiên, CLB chủ sân Velodrome sẽ không được hưởng trọn vẹn mà phải chi 45-50% cho Manchester United theo điều khoản hợp đồng đã ký khi chiêu mộ chân sút sinh năm 2001.

Greenwood là một trong những cái tên nổi bật nhất của bóng đá châu Âu mùa giải năm nay, khi thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Marseille. Ở tuổi 24, tiền đạo người Anh dường như tìm lại chính mình, với sự ổn định và vai trò trung tâm trên hàng công đội bóng Pháp.

Tính đến thời điểm hiện tại, Greenwood góp công vào 25 bàn thắng trên mọi đấu trường, trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất của Marseille. Không chỉ dừng lại ở những con số, anh còn gây ấn tượng bởi sự tự tin, khả năng dứt điểm đa dạng và kỹ thuật xử lý bóng tinh tế.

Sự linh hoạt trong lối chơi giúp Greenwood có thể tạo đột biến ở bất kỳ thời điểm nào, qua đó khẳng định vị thế như một trong những ngôi sao đáng chú ý tại Ligue 1.