HLV Troussier: 'Nhật Bản nguy hiểm nhất khi biết thay đổi'

Tuyển Nhật Bản thể hiện lối chơi kiên cường trong trận hòa 2-2 trước Hà Lan ở trận ra quân bảng F World Cup 2026 rạng sáng 15/6.

Tuyển Nhật Bản gây ấn tượng. Ảnh: Reuters

Trả lời Tri Thức - Znews, cựu HLV tuyển Nhật Bản và Việt Nam, Philippe Troussier cho rằng khả năng thích nghi với hoàn cảnh là điểm mạnh lớn nhất của tuyển Nhật Bản.

Điểm mạnh của Nhật Bản

- Xin chào HLV Troussier, ấn tượng của ông về màn trình diễn của Nhật Bản trước Hà Lan?

- Nhật Bản thể hiện hai bộ mặt khác nhau trong cùng một trận đấu. Trong hiệp một, đội bóng bộc lộ những điểm yếu quen thuộc như thiếu quyết liệt trong các pha tranh chấp, gặp khó khăn ở những tình huống bóng bổng và đôi lúc kiểm soát bóng nhưng không kiểm soát được thế trận.

Nhưng sang hiệp hai, Nhật Bản cho thấy khả năng thích nghi rất đáng nể. Những điều chỉnh chiến thuật của HLV Hajime Moriyasu giúp đội chơi trực diện, mạnh mẽ và tham gia tranh chấp quyết liệt hơn. Theo tôi, chính khả năng thích nghi này có thể trở thành "vũ khí" lớn nhất của Nhật Bản tại World Cup 2026.

- Trận hòa trước Hà Lan có cho thấy Nhật Bản đủ sức cạnh tranh với các đội tuyển hàng đầu thế giới?

- Có, nhưng đi kèm một điều kiện quan trọng. Nhật Bản có thể cạnh tranh với những đội bóng mạnh nhất khi kết hợp được bản sắc kỹ thuật với cường độ thi đấu cao.

Về mặt kỹ thuật và chiến thuật, Nhật Bản đã đạt trình độ của các đội tuyển hàng đầu. Tuy nhiên, khi đối đầu với những đại diện ưu tú của châu Âu, chất lượng chuyên môn thôi là chưa đủ. Hiệp hai trước Hà Lan đã chứng minh rằng khi Nhật Bản sẵn sàng đáp trả về mặt thể chất và tốc độ, họ hoàn toàn có thể chơi sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào.

Tuyển Nhật Bản gây khó khăn cho Hà Lan. Ảnh: Reuters.

- Khía cạnh nào trong lối chơi của Nhật Bản khiến ông ấn tượng nhất?

- Tôi đánh giá cao sự linh hoạt về chiến thuật và bản lĩnh tinh thần của đội bóng này. HLV Moriyasu không chỉ thay người đơn thuần mà còn thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Nhật Bản chuyển sang lối chơi trực diện và quyết liệt hơn, đồng thời vẫn giữ được sự tổ chức trong đội hình. Điều đáng nói là họ hai lần bị dẫn bàn nhưng vẫn không hoảng loạn. Thay vào đó, các cầu thủ kiên nhẫn tìm cách thích nghi và đáp trả. Đây là phẩm chất thường thấy ở những đội bóng lớn.

Bóng đá châu Á tiến bộ

- Màn trình diễn này nói lên điều gì về sự phát triển của bóng đá châu Á?

- Nó phản ánh sự tiến bộ rất lớn của bóng đá châu Á trong những năm gần đây. Các đội tuyển châu Á không còn chỉ dựa vào tính kỷ luật hay phản công như trước.

Riêng Nhật Bản đã xây dựng được một bản sắc bóng đá hiện đại dựa trên khả năng kiểm soát bóng, tổ chức chiến thuật và chất lượng kỹ thuật. Bước tiếp theo là hoàn thiện hơn về thể chất và tâm lý thi đấu ở các trận cầu đỉnh cao. Trận gặp Hà Lan cho thấy khoảng cách đó đang được thu hẹp.

Tuyển Nhật Bản chơi sòng phẳng với các đội châu Âu. Ảnh: Reuters.

- Nếu phải đối đầu với Nhật Bản, điều gì sẽ khiến ông lo ngại nhất?

- Điều đáng ngại nhất là sự thông minh trong lối chơi tập thể và khả năng thích nghi của họ. Nhật Bản là đội bóng rất khó chuẩn bị phương án đối phó bởi họ có thể thay đổi cấu trúc chiến thuật ngay trong trận mà vẫn giữ được bản sắc.

Khả năng di chuyển của các cầu thủ chạy cánh, tốc độ trong những pha phối hợp và chất lượng của các cầu thủ dự bị giúp họ duy trì sức ép trong suốt 90 phút. Nếu tiếp tục duy trì cường độ và sự quyết liệt như những gì đã thể hiện trong hiệp hai trước Hà Lan, Nhật Bản sẽ là đối thủ cực kỳ khó chịu với bất kỳ đội tuyển nào tại World Cup 2026.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Bản sắc riêng biệt của Nhật Bản tại mỗi kỳ World Cup Không chỉ thi đấu ấn tượng trên sân, Nhật Bản đang xây dựng bản sắc riêng của họ nơi khán đài cổ vũ.