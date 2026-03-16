Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đề nghị 100 triệu euro cho Greenwood

  • Thứ hai, 16/3/2026 11:20 (GMT+7)
Atletico de Madrid bắt đầu những bước đi đầu tiên nhằm củng cố đội hình cho mùa giải tới.

Greenwood được nhiều CLB lớn săn đón.

Theo Fichajes, một trong những mục tiêu đáng chú ý nhất của đội bóng thành Madrid lúc này là Mason Greenwood, tiền đạo đang thi đấu bùng nổ trong màu áo Marseille. Atletico Madrid sẵn sàng chi 100 triệu euro để thuyết phục Marseille nhả người.

HLV Diego Simeone đang tìm kiếm một tiền đạo có tốc độ, khả năng dứt điểm đa dạng và sự linh hoạt trong lối chơi để thay thế Antoine Griezmann, người sẽ rời đi sau mùa giải năm nay, và Greenwood được đánh giá là phù hợp với những yêu cầu đó.

Sau khi rời Manchester United để tìm lại sự nghiệp, Greenwood đang trải qua một mùa giải ấn tượng tại Ligue 1. Trong 38 lần ra sân cho Marseille, chân sút người Anh đã ghi 25 bàn thắng và đóng góp thêm 8 pha kiến tạo.

Những con số này không chỉ giúp Greenwood trở thành trụ cột trên hàng công của đội bóng Pháp mà còn đưa tên tuổi của cầu thủ trở lại danh sách những tiền đạo được săn đón nhất châu Âu.

Điểm mạnh của Greenwood nằm ở khả năng thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công. Anh có thể chơi như một tiền đạo cánh, một tiền đạo lùi hoặc thậm chí là trung phong cắm.

Tuy nhiên, thương vụ này sẽ không hề dễ dàng. Marseille không muốn mất đi cầu thủ quan trọng nhất của mình sau một mùa giải thành công. Ngoài ra, Manchester United vẫn giữ điều khoản nhận 50% giá trị của bất kỳ thương vụ bán Greenwood nào trong tương lai, khiến đội bóng Pháp phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

MU phải ký chính thức với Carrick

Wayne Rooney khẳng định Michael Carrick xứng đáng được trao hợp đồng chính thức để dẫn dắt Manchester United.

7 giờ trước

Duy Anh

    Đọc tiếp

    Arteta kiem bon tien neu Arsenal vo dich hinh anh

    Arteta kiếm bộn tiền nếu Arsenal vô địch

    44 phút trước 12:05 16/3/2026

    0

    Mikel Arteta sẽ nhận khoản thưởng lớn nếu Arsenal vô địch Premier League, dựa trên các điều khoản đặc biệt trong hợp đồng dựa trên thành tích.

    AFC thong tin vu xu ly bong da Malaysia hinh anh

    AFC thông tin vụ xử lý bóng đá Malaysia

    1 giờ trước 11:50 16/3/2026

    0

    Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khởi động cuộc kiểm toán toàn diện đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sau bê bối liên quan đến các cầu thủ nhập tịch.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý