Đề nghị 100 triệu euro cho Greenwood

Atletico de Madrid bắt đầu những bước đi đầu tiên nhằm củng cố đội hình cho mùa giải tới.

Greenwood được nhiều CLB lớn săn đón.

Theo Fichajes, một trong những mục tiêu đáng chú ý nhất của đội bóng thành Madrid lúc này là Mason Greenwood, tiền đạo đang thi đấu bùng nổ trong màu áo Marseille. Atletico Madrid sẵn sàng chi 100 triệu euro để thuyết phục Marseille nhả người.

HLV Diego Simeone đang tìm kiếm một tiền đạo có tốc độ, khả năng dứt điểm đa dạng và sự linh hoạt trong lối chơi để thay thế Antoine Griezmann, người sẽ rời đi sau mùa giải năm nay, và Greenwood được đánh giá là phù hợp với những yêu cầu đó.

Sau khi rời Manchester United để tìm lại sự nghiệp, Greenwood đang trải qua một mùa giải ấn tượng tại Ligue 1. Trong 38 lần ra sân cho Marseille, chân sút người Anh đã ghi 25 bàn thắng và đóng góp thêm 8 pha kiến tạo.

Những con số này không chỉ giúp Greenwood trở thành trụ cột trên hàng công của đội bóng Pháp mà còn đưa tên tuổi của cầu thủ trở lại danh sách những tiền đạo được săn đón nhất châu Âu.

Điểm mạnh của Greenwood nằm ở khả năng thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công. Anh có thể chơi như một tiền đạo cánh, một tiền đạo lùi hoặc thậm chí là trung phong cắm.

Tuy nhiên, thương vụ này sẽ không hề dễ dàng. Marseille không muốn mất đi cầu thủ quan trọng nhất của mình sau một mùa giải thành công. Ngoài ra, Manchester United vẫn giữ điều khoản nhận 50% giá trị của bất kỳ thương vụ bán Greenwood nào trong tương lai, khiến đội bóng Pháp phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD