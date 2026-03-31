Điểm yếu của tuyển Italy

Italy bước vào trận play-off quyết định với loạt điểm yếu đáng lo, đặc biệt là lối chơi thiếu đột biến và kém ở khả năng chống bóng bổng.

Italy hoàn toàn có nguy cơ ngồi nhà xem World Cup lần thứ 3 liên tiếp.

Sau chiến thắng 2-0 trước Bắc Ireland nhờ các bàn thắng của Sandro Tonali và Moise Kean, thầy trò HLV Gennaro Gattuso chuẩn bị cho trận chung kết play-off World Cup 2026 gặp Bosnia & Herzegovina vào rạng sáng 1/4.

Dù có lợi thế về tinh thần, Italy vẫn bộc lộ không ít hạn chế đáng lo. HLV kỳ cựu Fabio Capello nhận định lối chơi của "Azzurri" vẫn mang dấu hiệu cũ kỹ. Ở hiệp một trước Bắc Ireland, Italy kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu tính đột biến, thường xuyên chuyền ngang và triển khai chậm, không tạo đủ áp lực theo chiều dọc để xuyên phá hàng thủ đối phương.

Một vấn đề khác nằm ở khả năng phòng ngự trong vùng cấm, đặc biệt ở các tình huống bóng bổng. Italy sở hữu những hậu vệ có kỹ thuật tốt, song tỏ ra thiếu chắc chắn trong khâu kèm người. Đây có thể là tử huyệt khi đối đầu với Bosnia giàu thể lực và sở hữu chân sút nguy hiểm, không chiến giỏi như Edin Dzeko. Áp lực lên khung thành của Gianluigi Donnarumma vì thế sẽ không hề nhỏ.

Chuyến làm khách tại Zenica hứa hẹn đầy thử thách khi Italy không chỉ đối mặt với sức ép từ khán đài mà còn là sự lỳ lợm của đối thủ. Để giành vé đi tiếp, "Azzurri" buộc phải cải thiện tốc độ triển khai, tăng tính trực diện trong tấn công và đặc biệt là gia cố hệ thống phòng ngự bóng bổng.

HLV Capello thừa nhận đây là trận đấu khiến ông không thể ngồi yên. Với Italy, mọi sai lầm lúc này đều có thể phải trả giá đắt. Nếu không nhanh chóng khắc phục điểm yếu, đội bóng thiên thanh có thể vắng mặt kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp.

World Cup 2026 - khi thời gian không là bạn đồng hành cùng các ông lớn Công cuộc sẵn sàng cho giải đấu lớn nhất trong năm của các đội tuyển đang vô cùng khác nhau. Có đội đến sự yên tâm, trông chờ nhưng đi kèm với đó là những nỗi lo khôn nguôi.