Trận cầu giá trị với tuyển Italy

Rạng sáng 1/4 (giờ Hà Nội), trận chung kết play-off World Cup 2026 giữa tuyển Bosnia &Herzegovina và Italy gắn liền với những con số tài chính khổng lồ.

Italy sẽ mất ít nhất 30 triệu euro nếu không giành vé dự World Cup.

Việc giành vé dự World Cup 2026 là mục tiêu tối thượng để chấm dứt cơn khát kéo dài của người hâm mộ "Azzurri". Tuy nhiên, phía sau sân cỏ là bài toán kinh tế rất lớn. Theo ước tính, riêng với Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC), cuộc đối đầu này được định giá tới khoảng 30 triệu euro.

FIGC vừa công bố báo cáo tài chính với khoản lỗ đáng kể. Chủ tịch Gabriele Gravina thừa nhận tình hình sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc Italy giành quyền dự World Cup 2026. Các hợp đồng tài trợ hiện tại tăng mạnh từ 42 triệu euro (giai đoạn 2015-2018) lên khoảng 70 triệu euro (2023-2026), kèm điều khoản thưởng phạt. Nếu không vượt qua vòng loại, FIGC nguy cơ thất thu khoảng 9,5 triệu euro.

Ngoài ra, việc đổi nhà tài trợ trang phục từ Puma sang Adidas cũng giúp nguồn thu tăng đáng kể, dao động 30-35 triệu euro mỗi năm, cùng doanh thu bản quyền sản phẩm đạt khoảng 11 triệu euro trong năm 2024. Đáng chú ý, thị trường Mỹ được xem là mỏ vàng và tấm vé World Cup có thể mang về thêm khoảng 10 triệu euro tiền thưởng và doanh thu liên quan.

Bên cạnh đó, việc tham dự World Cup 2026 còn đi kèm khoản thưởng trực tiếp từ FIFA, tùy theo thành tích. Mức thưởng khởi điểm khoảng 9 triệu euro, tăng lên 11 triệu euro nếu vượt qua vòng bảng, 14 triệu euro cho tứ kết, 18 triệu euro cho bán kết và có thể lên tới 45 triệu euro nếu đăng quang.

Tổng hòa các yếu tố, trận đấu với Bosnia không chỉ là "sinh tử" về chuyên môn, mà còn là bước ngoặt tài chính đối với bóng đá Italy. Thành bại ở cuộc đối đầu này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách và chiến lược phát triển dài hạn của FIGC.

