Chiến thuật 'dựng xe bus' của Bosnia trước Italy

HLV Sergej Barbarez khẳng định đội tuyển Bosnia & Herzegovina sẵn sàng chơi thực dụng nếu cần thiết trong cuộc đối đầu Italy ở play-off tranh vé World Cup 2026 hôm 1/4.

Bosnia sẵn sàng cho trận đại chiến với Italy. Ảnh: Reuters.

Dù vừa trải qua 120 phút thi đấu vất vả trước Xứ Wales ở bán kết play-off World Cup 2026, HLV Barbarez của Bosnia cho biết tình trạng thể lực của các học trò vẫn được đảm bảo. Ông nói: “Chúng tôi đều ổn, chỉ có tôi là mất giọng. Cả đội có thời gian hồi phục và đang rất sẵn sàng".

Trước những nhận xét cho rằng Bosnia thi đấu chậm chạp và thực dụng, Barbarez tỏ ra không quá bận tâm. Ông nhấn mạnh điều quan trọng nhất là cách đội bóng thể hiện trên sân.

“Nếu chúng tôi dẫn trước họ 1-0, có thể sẽ áp dụng chiến thuật ‘dựng xe bus' trước khung thành. Còn nếu bị dẫn, chúng tôi sẽ phải làm điều đó ở phần sân đối phương. Chúng tôi cần sự dũng cảm, tập trung vào từng chi tiết và có thể cần thêm một chút may mắn để ghi bàn", HLV này cho biết.

Về nhân sự, HLV Barbarez cho biết sẽ không có nhiều thay đổi trong đội hình. Bosnia đã duy trì một hệ thống chiến thuật ổn định suốt 18 tháng qua và ông tin rằng đây không phải thời điểm thích hợp để thử nghiệm.

Edin Dzeko sẽ tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh giúp Bosnia tranh vé dự World Cup. Kinh nghiệm thi đấu dày dặn tại Serie A trong màu áo AS Roma, Inter Milan và Fiorentina của chân sút 40 tuổi này giúp ích rất nhiều cho các đồng đội ở tuyển Bosnia.

Ở trận thắng Xứ Wales, Dzeko cũng vừa tạo cột mốc ấn tượng khi ghi bàn trong 20 năm liên tiếp cho đội tuyển quốc gia. Sự ổn định đáng kinh ngạc này giúp anh trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất của Bosnia trước trận gặp Italy.

